اربد: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 5 تشرين الأول (بترا)- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي في قاعة المؤتمرات التابعة لبلدية إربد الكبرى اليوم الخميس، ندوة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ودور المرأة والشباب بالحياة السياسية والبرلمانية، تحدث فيها المهندس زيد نفاع، والخبير الاقتصادي منير دية والناشط السياسي محمد سلامات.
وأشار نفاع، إلى الحاجة للأحزاب الممولة فكرياً ومالياً أردنياً، وأهمية الخصوصية الأردنية لتركيبة الأحزاب السياسية، والتي تشكل العقيدة الأردنية قبل العقيدة الحزبية بمفهوميها الكلاسيكي والمعاصر، منوها إلى أن التنظيم الحزبي بالمفهوم التقليدي والمعاصر لن يتغير.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي منير دية، عن أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية وبخاصة الأحزاب الفاعلة التي تمتلك البرامج الفعالة، مشيراً إلى مشاكل البطالة والفقر والمديونية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، لأنها تحديات صعبة تحتاج إلى أحزاب قوية لديها برامج اقتصادية قابلة للتطبيق .
بدوره، قال الناشط السياسي محمد سلامات، إن الشباب، هم عماد وركيزة العمل الحزبي، ما يتطلب توسيع العلاقة بين الشباب والكفاءات، ومنها أنه لا يمكن أن نصل الى دولة قانون ودولة تكافل ودولة إنتاج إلا بمشاركة حقيقية للشباب في العمل السياسي والحزبي.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
05/10/2023 22:56:27
MENAFN05102023000117011021ID1107199217
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