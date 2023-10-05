اربد: ندوة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 5 تشرين الأول (بترا)- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي في قاعة المؤتمرات التابعة لبلدية إربد الكبرى اليوم الخميس، ندوة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ودور المرأة والشباب بالحياة السياسية والبرلمانية، تحدث فيها المهندس زيد نفاع، والخبير الاقتصادي منير دية والناشط السياسي محمد سلامات.

وأشار نفاع، إلى الحاجة للأحزاب الممولة فكرياً ومالياً أردنياً، وأهمية الخصوصية الأردنية لتركيبة الأحزاب السياسية، والتي تشكل العقيدة الأردنية قبل العقيدة الحزبية بمفهوميها الكلاسيكي والمعاصر، منوها إلى أن التنظيم الحزبي بالمفهوم التقليدي والمعاصر لن يتغير.

من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي منير دية، عن أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية وبخاصة الأحزاب الفاعلة التي تمتلك البرامج الفعالة، مشيراً إلى مشاكل البطالة والفقر والمديونية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، لأنها تحديات صعبة تحتاج إلى أحزاب قوية لديها برامج اقتصادية قابلة للتطبيق .

بدوره، قال الناشط السياسي محمد سلامات، إن الشباب، هم عماد وركيزة العمل الحزبي، ما يتطلب توسيع العلاقة بين الشباب والكفاءات، ومنها أنه لا يمكن أن نصل الى دولة قانون ودولة تكافل ودولة إنتاج إلا بمشاركة حقيقية للشباب في العمل السياسي والحزبي.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

05/10/2023 22:56:27