افتتاح مؤتمر آسيا واوقيانوسيا الخامس عشر للطب النووي والبيولوجي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول(بترا) - علي الحلاحلة - مندوباً عن سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس مؤتمر آسيا وأوقيانوسيا الخامس عشر للطب النووي والبيولوجي بالمشاركة مع المؤتمر السنوي الرابع للجمعية الأردنية للطب النووي.

وأكد الهواري، أهمية المؤتمر ودوره بتحسين جودة خدمات الطب النووي التي تقدم للمرضى، من خلال المشاركة بالمعرفة والخبرة المكتسبة، والتي جعلته يلعب دورًا محوريًا في تشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية، اضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل الأفكار وعرض الابتكارات ومعالجة التحديات التي تواجه الطب النووي.

وأشار الدكتور الهواري، إلى النهج التشاركي الذي اتبعه القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص والأثر الكبير في دعم وتطوير مجال الطب النووي، مما أثمر في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز البحوث، وضمان توافر الأدوات التشخيصية والعلاجية المتطورة بهذا الاختصاص من الطب.

وبين الهواري، أن وزارة الصحة كانت سباقة في وضع وتنفيذ اللوائح التي تحكم ممارسة الطب النووي من بين التخصصات الأخرى بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، حيث تضمن هذه اللوائح سلامة وفعالية إجراءات الطب النووي، بما في ذلك التعامل مع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والتخلص منها، والحماية من الإشعاع، وسلامة المرضى.

وبين، أن وزارة الصحة قامت بدعم وتدريب وتعليم المتخصصين في الرعاية الصحية في مجال الطب النووي وتسهيل التعاون الإقليمي للمهنيين الطبيين لاكتساب المعرفة المتخصصة وتخريج متخصصين في الطب النووي من العاملين في هذا المجال في دول المنطقة، مشيراً إلى الجهود التعاونية التي بذلها القطاع الصحي الأردني بدعم خدمات الطب النووي والتي لم تؤد إلى تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية فحسب، بل إلى تحسين نتائج المرضى، والتأثير يشكل مباشر على حياة الأفراد الذين يبحثون عن الرعاية والأمل.

من جهته، قال رئيس المؤتمر، رئيس الجمعية الأردنية للطب النووي الدكتور أكرم الإبراهيم، إن المؤتمر يأتي بهدف توفير الفرصة لدعم التقدم الحاصل في آسيا وأوقيانوسيا في الطب النووي، والذي يتساوى مع الازدهار العالمي للتخصص، مشيراً إلى أن تنظيم المؤتمر في المملكة وغرب آسيا، هو بمثابة شهادة على الدور الرائد والمحوري في تقدم الطب النووي في المنطقة من خلال التعاون الوثيق، وإدخال أحدث الممارسات، والمساهمة في الابتكار والأبحاث.

وأوضح، أن فعاليات المؤتمر ستركز على أحدث التطورات في العلاج الإشعاعي، وعلاج الأورام النووية، والتصوير الجزيئي والعلاج المستهدف، وطب الأعصاب النووي و الكشف النووي لأمراض القلب، التي سيقدمها 46 متحدثًا مشهورًا من أكثر من 34 دولة.

وأضاف الإبراهيم، أنه يحضر المؤتمر أكثر من 400 مشارك من أكثر من 40 دولة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق الاستفادة وبناء قدرات الطب النووي في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وخارجها، مثمناً تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية الأردنية للطب النووي، والاتحاد العالمي للطب النووي، و جمعية الطب النووي والتصوير الجزيئي،و مجلس الاعتماد الأسترالي للطب النووي، ومركز الحسين للسرطان.

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

05/10/2023 22:54:38