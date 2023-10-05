استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 تشرين الأول(بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط بلدة حوارة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
05/10/2023 22:43:47
MENAFN05102023000117011021ID1107199215
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