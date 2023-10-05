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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

10/5/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين الأول(بترا) - استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط بلدة حوارة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
05/10/2023 22:43:47

MENAFN05102023000117011021ID1107199215

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