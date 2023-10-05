بوتين: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في حال تهديد وجودي لها

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 5 تشرين الأول(بترا) -أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية الإستراتيجية في حال وجود تهديد وجودي لها.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" في مدينة سوتشي الروسية :" هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة الأول، هو استخدامها ضدنا، والسبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية".

--(بترا)

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05/10/2023 22:07:05