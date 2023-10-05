بوتين: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في حال تهديد وجودي لها

بوتين: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في حال تهديد وجودي لها
التاريخ
10/5/2023 11:25:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 5 تشرين الأول(بترا) -أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية الإستراتيجية في حال وجود تهديد وجودي لها.
وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" في مدينة سوتشي الروسية :" هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة الأول، هو استخدامها ضدنا، والسبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية".
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
05/10/2023 22:07:05
MENAFN05102023000117011021ID1107199214
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