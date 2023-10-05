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بوتين: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في حال تهديد وجودي لها

10/5/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 5 تشرين الأول(بترا) -أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية الإستراتيجية في حال وجود تهديد وجودي لها.
وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" في مدينة سوتشي الروسية :" هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة الأول، هو استخدامها ضدنا، والسبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية".
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
05/10/2023 22:07:05

MENAFN05102023000117011021ID1107199214

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