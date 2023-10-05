سوريا: 80 قتيلاً جراء الاعتداء على الكلية الحربية بحمص

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص بلغ 80 قتيلاً،منهم 6 نساء و6 أطفال وعدد الإصابات نحو 240 .
وذكرت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الخميس، أنه "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".
وأعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم غد الجمعة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
05/10/2023 22:06:12
MENAFN05102023000117011021ID1107199213
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