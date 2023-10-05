سوريا: 80 قتيلاً جراء الاعتداء على الكلية الحربية بحمص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص بلغ 80 قتيلاً،منهم 6 نساء و6 أطفال وعدد الإصابات نحو 240 .

وذكرت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الخميس، أنه "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

وأعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم غد الجمعة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

05/10/2023 22:06:12