فيكتوريا بيكهام تتحدث عن اتهام زوجها ديفيد بيكهام بالدخول فى علاقة غرامية

MENAFN - Youm7) تحدثت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام بصراحة عن علاقة زوجها ديفيد المزعومة، واصفة إياها بأنها "أصعب فترة" في زواجهما، من خلال المسلسل الوثائقى الجديد Beckham ، الذى طرح على منصة نتفليكس يوم 4 أكتوبر الجارى.

وكان قد اتُهم ديفيد بإقامة علاقة غرامية أثناء اللعب مع ريال مدريد في عام 2003، وهو ما نفاه بشدة واعتبره "سخيفًا" في ذلك الوقت، وتم تناول الموضوع في سلسلة بيكهام الوثائقية من نتفليكس، حيث تحدث فيكتوريا لأول مرة عن كيفية تأثير الادعاءات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة على زواجهما.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام





وصرحت فيكتوريا قائلة: "لقد كانت أصعب فترة بالنسبة لنا لأننا شعرنا أن العالم كان ضدنا، ونحن كنا ضد بعضنا البعض، إذا كنت تريدونى صادقة"، وبينما لم يناقش الزوجان تفاصيل هذه الاتهامات، وصفت مغنية Spice Girl السابقة الساحة الإعلامية بأنها "كابوس".

وتابعت فيكتوريا قائلة: "حتى مدريد، كنا نشعر في بعض الأحيان وكأننا ضد الجميع، لكننا كنا معًا، وكنا متصلين، وكان لدينا بعضنا البعض، لكن عندما كنا في إسبانيا، لم نشعر أننا نملك بعضنا البعض، ووهذا محزن، لا أستطيع أن أخبركم بمدى صعوبة الأمر وكيف أثر علي".

وأضافت في حديثها عن الانتقال للانضمام إلى زوجها في إسبانيا مع أطفالهما:“لقد كان كابوسًا، منذ اللحظة التي فتحنا فيها الباب في الصباح، كان الصحفيون موجودين في السيارات وفي كل مكان ذهبنا إليه، كنا نلاحقهم، لقد كان سيركًا مطلقًا، أنه أمر مسلي عندما يأتي السيرك إلى المدينة، أليس كذلك؟ إلا إذا كنت انت مشارك فيه".

وردا على سؤال عما إذا كانت قد استاءت من زوجها في ذلك الوقت، أجابت فيكتوريا: "إذا كنت صادقة تماما، نعم فعلت ذلك، لقد كان الأمر الأكثر تعاسة الذي شعرت به في حياتي كلها"، كما تناول ديفيد تأثير هذه التكهنات على زواجهما، قائلًا إنهما شعرا وكأنهما "يغرقان" تحت الضغط.

وصرح ديفيد قائلا: "كانت هناك بعض القصص الفظيعة التي كان من الصعب التعامل معها، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها أنا وفيكتوريا لهذا النوع من الضغط في زواجنا".

وأضاف ديفيد قائلا:“أعتقد أننا شعرنا في ذلك الوقت بأننا لا نفقد بعضنا البعض، بل نغرق، لا أعرف كيف تجاوزنا الأمر، بصراحة فيكتوريا هي كل شيء بالنسبة لي، ورؤيتها تتأذى أمر صعب للغاية لكننا مقاتلون، وفي ذلك الوقت كنا بحاجة للقتال من أجل بعضنا البعض، كنا بحاجة للقتال من أجل عائلتنا، ما كان لدينا كان يستحق القتال من أجله."

تزوج ديفيد وفيكتوريا في عام 1999 ولديهما أربعة أطفال، وهم بروكلين وروميو وكروز وابنته هاربر، تعرض سلسلة Beckham المكونة من أربعة حلقات على نيتفلكس، وأخرجها فيشر ستيفنز، وتحتوى على لقطات أرشيفية لم تُعرض من قبل من الأربعين عامًا الماضية من حياته ومسيرته المهنية.



