فيلم The Meg : The Trench يحقق 394 مليون دولار عالميا بعد شهرين من عرضه

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم The Meg
تحت اسم
The Meg : The Trench ، إلى 394 مليونًا و 943 ألف دولار منذ طرحه يوم 4 أغسطس الماضى بدور العرض العالمية، الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.
وأنقسمت الإيرادات بين 82 مليونًا و543 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و312 مليونًا و 400 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.
يدور الجزء الثانى من فيلم The Meg تحت اسم The Meg : The Trench، حول انطلاق جوناس تايلور "الممثل العالمى جيسون ستاثام"، وفريقه إلى قاع المحيط لاستكشاف الخندق الجديد، وسرعان ما ستتحول مهمتهم إلى حالة من الفوضى بعد أن أدت عملية التعدين إلى إطلاق كل أنواع الكائنات البحرية الضخمة، بما في ذلك ثلاثة ميجالودون، يطلق على أحدها لقب أكبر سمكة قرش على الإطلاق، بجانب مجموعة متنوعة من الوحوش الأخرى التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
واستغرق العمل على Meg 2: The Trench فترة طويلة، وتم الإعلان عنه لأول مرة في نوفمبر 2018، وكشف المخرج Ben Wheatley في يونيو 2021 أنه قضى سبعة أشهر في كتابة القصة المصورة للفيلم، والذي بدأ تصويره في يناير من العام الماضي.
وحقق
فيلم The Meg
فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.
MENAFN05102023000132011024ID1107199211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.