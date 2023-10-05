أبرز أفلام خلدت تضحيات الجيش المصرى بعد نصر أكتوبر المجيد.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) يحتفل الشعب المصري بالذكرى الـ 50 بنصر أكتوبر المجيد ، وهو من أعظم الانتصارات في التاريخ، حيث استرد فيه الجيش المصري الأرض، وضحى بدماء جنوده وأبطاله، ووثقت السينما المصرية على مدار تاريخها أمجاد شهداء أكتوبر وما حققوه، ويعتبر النجم الراحل محمود ياسين هو نجم سينما أكتوبر حيث شارك في العديد من الأعمال، ورصدت السينما المصرية من خلال عدد من الأفلام حكايات النصر وما قبله ومن بينهم فيلم المخرج الراحل علي عبد الخالق "أغنية على الممر" وهو من إنتاج عام 1972، سيناريو وحوار مصطفى محرم، كما يقوم ببطولته كل من محمود مرسي وصلاح قابيل ومحمود ياسين وأحمد مرعي وصلاح السعدني، وغيرهم من الفنانين.
وتحكي أحداث الفيلم عن معاناة فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967، أثناء دفاعهم عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون تسليمها، وتتناول الأحداث قصص إنسانية عن هؤلاء النجوم حيث يبدأ كل واحدا منهم أن يحكي عن حياته ومعاناته الإنسانية وعثراته وفشله، ثم يتعرضون لهجوم بطائرات العدو ليستشهد ثلاثة منهم.
الرصاصة لا تزال في جيبي تم إنتاجه عام 1974، وهو واحد من أشهر الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر، وتدور قصته حول (محمد) الذى
ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه، ثم يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة .
كما تم تقديم فيلم "بدور"، عام 1974 والتي دارت قصته حول صابر الذي يلتقي بفتاة نشالة ولكنها تقرر التوبة، ويدعي لأهل حارته بأنها ابنة عمه وتعيش فى منزل المعلمة "نوسة"، حتى يعرف أهل الحارة حقيقتها فى الوقت الذى يذهب خلاله صابر للحرب، ويشتعل الصراع مع العدو، ويتم النصر والعبور يعود صابر مجددًا للحارة مصابًا ويحتفل مع أهل حارته بزواجه من بدور.
أما فيلم "الوفاء العظيم" فتدور أحداثه حول حسين الذى يقتل سهى لتفضيلها الزواج من رؤوف رغم حبه لها، يتبنى رؤوف الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات ويعجب بها عادل ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين صفوت ابن حسين، إلا أن رؤوف يرفض زواجهما ويعقد قرانها على عادل، تنشب حرب أكتوبر، ويشارك فيها عادل وصفوت وتربط بينهما الصداقة، وهو من إنتاج عام 1974.
وفي عام 1974 أيضا عرض فيلم "أبناء الصمت" والذي تدور أحداثه بعد إغراق المدمرة الإسرائيلة إيلات وحرب الاستنزاف، حيث يخوض المقاتل مجدي الحرب على الجبهة، وينتهي الفيلم بملحمة العبور.
فيلم "الصعود إلى الهاوية" يدور فى إطار مخابراتى أثناء حرب أكتوبر، حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية في فترة حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، ويتم كشفها في باريس، وتم خداعها بحيث تسافر إلى بلد عربي، ومن هناك استلمتها المخابرات العامة المصرية لتطير بها إلى مصر، حيث أحيلت إلى المحاكمة وتم إعدامها.
وفي عام 1978 قدم فيلم "العمر لحظة" والذي تدور أحداثه حول حرب أكتوبر، هو تناول أول مشاهد حقيقية للحرب، وتناول الحياة في مصر خلال تلك الفترة بعيون الصحفية نعمت، المتزوجة من رئيس تحرير جريدة فاسد، وتسعى نعمت خلال أحداث الفيلم إلى كشف الحقيقة وتغطية قصص الجنود من الجبهة.
وتناول فيلم "حائط البطولات" روح البطولة والفداء والتضحية لقوات الدفاع الجوى ودورها فى صد الهجمات الجوية لطيران العدو خلال فترة ما بعد نكسة 1967، وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، كما يجسد العمل بعض الجوانب الاجتماعية للقوات المسلحة ومدى تحملهم من أجل الوطن فى ملحمة عسكرية ووطنية أبهرت العالم.
الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود ياسين وخالد النبوى ومصطفى شعبان وفاروق الفيشاوى وأحمد بدير وحنان ترك وحجاج عبد العظيم وغادة إبراهيم وندى بسيونى وسميرة محسن.
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