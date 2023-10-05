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أبرز أفلام خلدت تضحيات الجيش المصرى بعد نصر أكتوبر المجيد.. تعرف عليها

10/5/2023 11:25:31 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل الشعب المصري بالذكرى الـ 50 بنصر أكتوبر المجيد ، وهو من أعظم الانتصارات في التاريخ، حيث استرد فيه الجيش المصري الأرض، وضحى بدماء جنوده وأبطاله، ووثقت السينما المصرية على مدار تاريخها أمجاد شهداء أكتوبر وما حققوه، ويعتبر النجم الراحل محمود ياسين هو نجم سينما أكتوبر حيث شارك في العديد من الأعمال، ورصدت السينما المصرية من خلال عدد من الأفلام حكايات النصر وما قبله ومن بينهم فيلم المخرج الراحل علي عبد الخالق "أغنية على الممر" وهو من إنتاج عام 1972، سيناريو وحوار مصطفى محرم، كما يقوم ببطولته كل من محمود مرسي وصلاح قابيل ومحمود ياسين وأحمد مرعي وصلاح السعدني، وغيرهم من الفنانين.



وتحكي أحداث الفيلم عن معاناة فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب 1967، أثناء دفاعهم عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون تسليمها، وتتناول الأحداث قصص إنسانية عن هؤلاء النجوم حيث يبدأ كل واحدا منهم أن يحكي عن حياته ومعاناته الإنسانية وعثراته وفشله، ثم يتعرضون لهجوم بطائرات العدو ليستشهد ثلاثة منهم.





الرصاصة لا تزال في جيبي تم إنتاجه عام 1974، وهو واحد من أشهر الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر، وتدور قصته حول (محمد) الذى
ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه، ثم يتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة .





كما تم تقديم فيلم "بدور"، عام 1974 والتي دارت قصته حول صابر الذي يلتقي بفتاة نشالة ولكنها تقرر التوبة، ويدعي لأهل حارته بأنها ابنة عمه وتعيش فى منزل المعلمة "نوسة"، حتى يعرف أهل الحارة حقيقتها فى الوقت الذى يذهب خلاله صابر للحرب، ويشتعل الصراع مع العدو، ويتم النصر والعبور يعود صابر مجددًا للحارة مصابًا ويحتفل مع أهل حارته بزواجه من بدور.





أما فيلم "الوفاء العظيم" فتدور أحداثه حول حسين الذى يقتل سهى لتفضيلها الزواج من رؤوف رغم حبه لها، يتبنى رؤوف الطفلة اليتيمة ولاء ليربيها حتى تشغله عن أحزانه، تمر السنوات ويعجب بها عادل ابن صديق العائلة، بينما يربط الحب بينها وبين صفوت ابن حسين، إلا أن رؤوف يرفض زواجهما ويعقد قرانها على عادل، تنشب حرب أكتوبر، ويشارك فيها عادل وصفوت وتربط بينهما الصداقة، وهو من إنتاج عام 1974.







وفي عام 1974 أيضا عرض فيلم "أبناء الصمت" والذي تدور أحداثه بعد إغراق المدمرة الإسرائيلة إيلات وحرب الاستنزاف، حيث يخوض المقاتل مجدي الحرب على الجبهة، وينتهي الفيلم بملحمة العبور.



فيلم "الصعود إلى الهاوية" يدور فى إطار مخابراتى أثناء حرب أكتوبر، حول جاسوسة مصرية يتم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية في فترة حرب الاستنزاف لتتجسس على مصر، ويتم كشفها في باريس، وتم خداعها بحيث تسافر إلى بلد عربي، ومن هناك استلمتها المخابرات العامة المصرية لتطير بها إلى مصر، حيث أحيلت إلى المحاكمة وتم إعدامها.



وفي عام 1978 قدم فيلم "العمر لحظة" والذي تدور أحداثه حول حرب أكتوبر، هو تناول أول مشاهد حقيقية للحرب، وتناول الحياة في مصر خلال تلك الفترة بعيون الصحفية نعمت، المتزوجة من رئيس تحرير جريدة فاسد، وتسعى نعمت خلال أحداث الفيلم إلى كشف الحقيقة وتغطية قصص الجنود من الجبهة.





وتناول فيلم "حائط البطولات" روح البطولة والفداء والتضحية لقوات الدفاع الجوى ودورها فى صد الهجمات الجوية لطيران العدو خلال فترة ما بعد نكسة 1967، وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، كما يجسد العمل بعض الجوانب الاجتماعية للقوات المسلحة ومدى تحملهم من أجل الوطن فى ملحمة عسكرية ووطنية أبهرت العالم.



الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود ياسين وخالد النبوى ومصطفى شعبان وفاروق الفيشاوى وأحمد بدير وحنان ترك وحجاج عبد العظيم وغادة إبراهيم وندى بسيونى وسميرة محسن.







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