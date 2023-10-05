جيسون موموا ارتدى زى جاك سبارو في تصوير Aquaman 2 لـ استفزاز أمبر هيرد

MENAFN - Youm7) يزعم أن الممثلة العالمية آمبر هيرد وصفت "العذاب" الذي عاشته أثناء تصوير الفيلم القادم Aquaman and the Lost Kingdom ، الذى سيطرح في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن طلقت الممثلة من النجم العالمى جوني ديب واتهمته بالعنف المنزلي، ومن ثم فوزه في قضية تشهير ضد هيرد في عام 2022.

وبالتالي احتشدت قاعدة جمهور ديب خلف الممثل السابق لقراصنة الكاريبي، مطالبين بعودته بدور الكابتن جاك سبارو في أسرع وقت ممكن، وفى نفس الوقت تعرضت هيرد لهجوم من قبل محبي ديب، حيث دعا البعض إلى طردها من دور ميرا في فيلم Aquaman 2.

جيسون موموا وجونى ديب وآمبر هيرد





وبعد أن تم إصدار الفيديو الترويجى لفيلم Aquaman and the Lost Kingdom، لاحظ المعجبون دورها الصغير على ما يبدو في الفيلم، كما قامت

مجموعة من متابعى العمل لإنشاء هاشتاج على موقع التغريادات X، تحت اسم

#BoycottAquaman2، للاحتجاج على وجودها في الفيلم على الإطلاق.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " insidethemagic "، تسربت ملاحظات العلاج التي ظهرت مؤخرًا

والتي يُزعم أنها من الطبيب النفسي الخاص بهيرد، الدكتور دون هيوز على أحد المواقع العالمية، الذى أكد أن هيرد واجهت "العذاب" أثناء تصوير فيلم Aquaman 2.

تشير الملاحظات إلى أن مخرج الفيلم، جيمس وان، رفع صوته على هيرد واشتكى من أنه "لا يمكنني حتى النشر عن Aquaman and the Lost Kingdom"، وجعل الأمر يبدو وكأنه "كان خطأ هيرد".







وهناك ملاحظة أخرى تزعم أن نجم الفيلم جيسون موموا الذي يلعب دور آرثر كاري، المعروف أيضًا باسم أكوامان، أراد طرد هيرد، وبحسب ما ورد كان يرتدي ملابس مثل جوني ديب، ويرتدي "كل الخواتم" من أجل "تعذيب" هيرد.