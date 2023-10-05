جيسون موموا ارتدى زى جاك سبارو في تصوير Aquaman 2 لـ استفزاز أمبر هيرد

(MENAFN
- Youm7) يزعم أن الممثلة العالمية آمبر هيرد وصفت "العذاب" الذي عاشته أثناء تصوير الفيلم القادم Aquaman and the Lost Kingdom ، الذى سيطرح في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن طلقت الممثلة من النجم العالمى جوني ديب واتهمته بالعنف المنزلي، ومن ثم فوزه في قضية تشهير ضد هيرد في عام 2022.
وبالتالي احتشدت قاعدة جمهور ديب خلف الممثل السابق لقراصنة الكاريبي، مطالبين بعودته بدور الكابتن جاك سبارو في أسرع وقت ممكن، وفى نفس الوقت تعرضت هيرد لهجوم من قبل محبي ديب، حيث دعا البعض إلى طردها من دور ميرا في فيلم Aquaman 2.
جيسون موموا وجونى ديب وآمبر هيرد
وبعد أن تم إصدار الفيديو الترويجى لفيلم Aquaman and the Lost Kingdom، لاحظ المعجبون دورها الصغير على ما يبدو في الفيلم، كما قامت
مجموعة من متابعى العمل لإنشاء هاشتاج على موقع التغريادات X، تحت اسم
#BoycottAquaman2، للاحتجاج على وجودها في الفيلم على الإطلاق.
ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " insidethemagic "، تسربت ملاحظات العلاج التي ظهرت مؤخرًا
والتي يُزعم أنها من الطبيب النفسي الخاص بهيرد، الدكتور دون هيوز على أحد المواقع العالمية، الذى أكد أن هيرد واجهت "العذاب" أثناء تصوير فيلم Aquaman 2.
تشير الملاحظات إلى أن مخرج الفيلم، جيمس وان، رفع صوته على هيرد واشتكى من أنه "لا يمكنني حتى النشر عن Aquaman and the Lost Kingdom"، وجعل الأمر يبدو وكأنه "كان خطأ هيرد".
وهناك ملاحظة أخرى تزعم أن نجم الفيلم جيسون موموا الذي يلعب دور آرثر كاري، المعروف أيضًا باسم أكوامان، أراد طرد هيرد، وبحسب ما ورد كان يرتدي ملابس مثل جوني ديب، ويرتدي "كل الخواتم" من أجل "تعذيب" هيرد.
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