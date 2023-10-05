حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..
برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: اهتم بعملك
يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات، والتى منها قدرته على تحمل المسئولية سواء فى حياته المهنية أو الشخصية، كما يتسم بالإخلاص والعناد الذى يدفعه للتمسك برأيه.
برج الثور فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها رومانسيته التى تدفعه للتفاهم مع شريك حياته والإفراط فى تناول الطعام والصبر الطويل الذى يساعده على تحمل المسئولية.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنان الراحل توفيق الدقن، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى
اهتم بعملك واخلص له خلال هذه الفترة، واظهر مواهبك حتى تصل للمكانة التى تحلم بها طوال الوقت، كما عليك أن تضع خطة تساعدك على تحقيق ذلك.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اقترب من شريك حياتك وافتح معه صفحة جديدة حتى تعود علاقتكما هادئة ومستقرة، كما كانت فى الماضى، حتى تشعر بالسعادة مرة أخرى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى
اتبع روتينا صحيا خلال الفترة المقبلة، حيث يجب عليك اتباع نظام غذائى صحى مع ممارسة التمارين الرياضية حتى تخسر وزنك الزائد.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يعمل على إنجاح علاقته بشريك حياته، ويهتم بعمله أكثر من أى وقت مضى حتى يشعر بالنجاح والتفوق.
برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: احرص على الاسترخاء
يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الإيجابية منها الحرص على تنظيم وترتيب كل شىء فى حياته، وقدرته
على تحمل المسئولية، كما يتسم بالصدق وحبه لعائلته.
برج العذراء فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها حرصه على تنظيف كل مكان يتواجد فيه، كما لا يستطيع أن يثق فى أحد بسهولة، كما ينتقد من حوله طوال الوقت.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير
برج العذراء
الفنان خالد النبوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى
لا تعاند زملاءك طوال الوقت، واحرص على تحسين علاقتك بهم، حتى تحافظ على الحب والود بينك وبينهم، كما عليك الإنصات لهم.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
خصص بعض الوقت للجلوس مع شريك حياتك حتى تفهمه وتقوى علاقتك به، وإياك أن تتحدث معه عما حدث فى الماضى بينكما وتسبب فى إثارة المشاكل والخلافات.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى
حاول أن تسترخى لبعض الوقت ومارس تمارين اليوجا التى تساعدك على الشعور بالاسترخاء وتحسن من حالتك النفسية مع مرور الوقت.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة ألا يعاند زملاءه ويحسن علاقته بهم ويسترخى لبعض الوقت حتى يحسن من حالته النفسية.
برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: استغل الفرص
يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية، وحبه الشديد لأفراد عائلته وإتقانه لفن الطهى وحرصه على خوض المغامرات المثيرة.
برج الحمل فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها عناده وتسرعه الدائم فى اتخاذ القرارات، وحرصه على مساعدة من يحتاج إليه، وتمتعه بطيبة قلب جعلته محبوب من الجميع.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير
برج الحمل الفنانة نادية الجندى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى
ابحث دائماً عن الأفكار الجديدة والمختلفة حتى تستطيع منافسة من حولك من زملائك، وانصت دائماً لأهل الخبرة الذين يساعدونك بخبراتهم حتى تنجح فى عملك وتتقدم للأمام.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى
لا تسمح لأحد بالتدخل بينك وبين شريك حياتك، حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما وتعود حياتكما هادئة ومستقرة، وتشعر بالاستقرار والحب الذى تحلم به طوال الوقت.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى
مارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك وعمرك ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة، حتى تحافظ على رشاقتك وحيويتك طوال الوقت.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يجتهد فى عمله ويسعى لتحقيق ما يحلم به ولا ينتظر الفرصة بل يسعى للبحث عنها واستغلالها لصالحه.
برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: الوصول للقمة
يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية حكيمة، وذكاء يساعده على ابتكار المزيد من الأفكار المميزة.
برج العقرب فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حرصه على ممارسة التمارين الرياضية وحبه الشديد لأسرته وحرصه على حمايتهم، وقدرته على تحمل المسئولية.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الموسيقار عمر خيرت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى
حرصك على ترتيب أفكارك طوال الوقت ساعدك على النجاح والتفوق فى عملك، وذكاؤك جعلك تبتكر أفكار جديدة ومختلفة فى مجالك المهنى.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى
عملك على تحسين علاقتك طوال الوقت بشريك حياتك وحرصك على التقرب منه، جعلك تشعر بالسعادة والحب ما أثر على نفسية أطفالك بشكل إيجابى.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى
ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى وحرصك على تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المهمة ساعدك فى الحفاظ على صحتك ورشاقتك طوال الوقت.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ابتكاره للأفكار حتى يصل للمكانة التى يستحقها طوال الوقت وهى القمة.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: استعد نشاطك
يعتبر
برج الجوزاء من الشخصيات العاشقة للتغيير والتجديد، كما يسعى لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى ورومانسى وشخص محب للسفر وتناول الأطعمة الخالية من الدهون حتى يحافظ على صحته.
برج الجوزاء فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها حبه للحياة والفضول، الذى يدفعه للبحث واكتشاف كل شىء، كما يعتبر من الشخصيات التى لا تستطيع تحمل المسئولية خاصة فى العلاقات العاطفية.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى
التسرع فى اتخاذ القرارات لا يفيد، فحاول أن تتحلى بالهدوء وتجنب الدخول فى أى مشاكل، وتعاون مع زملائك بشكل جيد، وقدم الخطط السنوية التى تجعلك تحصل على مكانة جيدة فى عملك.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تبادل الهدايا والكلمات الطيبة مع شريك حياتك وتجنب الأحاديث التى تتسبب فى تأخر وتدهور العلاقة وإثارة المشاكل بينك وبينه، حتى تعيش حياة هادئة معه.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى
ابتعد عن السلوكيات التى تتسبب فى تأخر صحتك وتناول القليل من المكسرات التى تساعدك فى الحفاظ على ذاكرتك، لكن لا تفرط فى تناولها حتى لا تصاب بالسمنة.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يكون هناك مجموعة القرارات المرتبطة بالعمل، فحاول أن تفكر بشكل جيد وتخلص من الملل، والكسل، وحاول أن تستعيد نشاطك.
برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: نفذ وعدك
يتميز برج الأسد
بأنه شخص لافت للأنظار ويجذب اهتمام الجميع له، كما يتمتع بالحماس والشجاعة والثقة بالنفس كما يتمتع بشخصية قيادية، ودائماً ما يحرص على شراء أشياء باهظة الثمن.
برج الأسد في حظك اليوم 6 أكتوبر
يتميز مولود برج الأسد بشخصية قوية وجادة لا يخشى إظهار آرائه لكنه يفتقد المرونة فى التعامل ويعشق الجدال، لا يعترف بالرأى الآخر ولا يرى نفسه على خطأ أبدًا.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
لا تدع فرصة اليوم تمر دون أن تقتنصها، قد لا تدرك الآن قيمتها لكن مع الوقت قد تثير اهتمامك، وتكتشف المزايا العظيمة لها، لذلك استغلها لصالحك.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حياتك العاطفية تتغير بسرعة فى الوقت الراهن، ومحاولتك لفرض رأيك طوال الوقت يمكن أن تعقد الأمور أكثر من ذلك خلال هذا الوقت، فحاول أن تتحلى بالصبر وتنظر للأمور بإيجابية بقدر الإمكان.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
ابتعد بنفسك عن الأخبار السيئة والطاقة السلبية كى لا تزيد مستويات التوتر لديك بشكل مفرط و احتفظ بهدوئك بقدر الإمكان دون أن تأخذ الأمور بشكل شخصى.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
هناك شىء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك فى العمل ويجب معالجته بشكل مبكر، وهناك من ينتظر منك جوابًا نهائيًا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنًا.
برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: راقب وزنك
يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات، والتى منها إقباله على الحياة، وأناقته التى تظهر فى إطلالته المختلفة، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع.
برج الميزان فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يشتهر مولود
برج الميزان
بصفات أخرى منها حرصه على إنجاز المهام المطلوبة منه، كما يسامح من أساء إليه، ويتمتع بشخصية قيادية طموحة، ويسعى لتحقيق العدل.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى
توقف عن التدخل فى أى مشكلة لست طرفا فيها، وتجنب الأحاديث الجانبية التى تتسبب فى توقف العمل لدقائق واجتهد خلال الفترة الحالية حتى تنجح فى عملك.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
كن إيجابيا فى تعاملك مع شريك حياتك ولا تنتقده طوال الوقت، وكن خير داعم له وقف بجانبه لحين أن يتخطى المشكلات التى يعانى منها هذه الفترة.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
تناول الخضراوات والأطعمة المفيدة حتى تساعد فى بناء جسمك بشكل صحى وحافظ على تناول وجبة الإفطار بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة حدوث بعض التغيرات فى وزنه، لذلك عليه أن يحافظ على وزنه ويتخلى عن الوجبات الغذائية السريعة.
برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: سعادة
يتميز مولود
برج الدلو
بشخصية هادئة ويتمتع بعقلية تجارية، ويستطيع إنجاز الكثير من المهام، ويتسم بقلب أبيض، كما لا يجيد الكذب، فهو شخص إيجابى وهادئ الطباع.
برج الدلو فى حظك اليوم 6 أكتوبر
برج الدلو يتسم بشخصية مستقلة وصاحب قرار، كما يتمتع بشخصية قوية، ويجيد التواصل مع الآخرين ومثقف، ويمتلك صفات إيجابية تجعله مميز عن الأبراج.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنان
نجيب الريحانى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى
تشارك الآراء التى تخص الخطة المهنية مع مديرك، وتخلص من أى سلبيات تعوق عملك، وكن شخصا إيجابيا وحاول أن تفصل حياتك الشخصية عن المهنية.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى
استقرار عاطفى بداخل قلب برج الدلو، وتصالح مع شريك حياته يجعل حياته هادئة رومانسية، ويشعر بالسعادة ويؤثر ذلك على نفسية أطفاله.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى
التوتر والقلق من المشاعر السلبية التى تؤثر على نفسية مولود برج الدلو بشكل سلبى، لذلك عليك أن تسترخى وتحسن من حالتك المزاجية مع مرور الوقت.
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو زيادة فى المال والحصول على تغيرات إيجابية فى حياته تجعله يشعر بالسعادة لفترة طويلة.
برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: الحظ يبتسم لك
يتميز مولود
برج الحوت بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص رومانسى وجميل الطباع وحسن الخلق وعاطفى، كما يمتلك قلبا أبيض سريع التسامح ودودو وكريم.
برج الحوت فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية جذابة ومثقف وطموح وقادر على تكوين العلاقات والصداقات الاجتماعية، ويميل للعيش فى الخيال ببعض الأحيان.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى
لا تقلق سوف تحصد تعب السنوات الماضية نجاحا قويا ملموسا فى الفترة الحالية، كما عليك أن تتجنب الدخول فى أى خلافات لا تفيد العمل، وحاول أن تجعل وقتك للمناقشات المهمة فقط.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تحلى بالهدوء عند مناقشة شريك حياتك حتى لا تجعل الحياة بينكما مريرة، وحاول أن تقدم الهدايا المفضلة له حتى تحسن علاقتك به خلال الفترة المقبلة.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى
الصحة شىء غالٍ حاول أن تجدد قائمة طعامك، وابتعد عن تناول المقليات بكثرة، حتى تحافظ على صحتك وتتمتع بجسم رشيق رياضى.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن الحظ فى ملعبه، وأن الحياة سوف تبتسم له من جديد، ويحصل على بعض الهدايا، وتحدث فى حياته بعض الأمور الإيجابية.
برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: فرصة أخرى
يتمتع مولود
برج الجدى
بشخصية جادة، كما يعمل على إسعاد الآخرين طوال الوقت، ودائما ما يضحى دون أن ينتظر مقابل، ويفضل الجلوس فى الأماكن الهادئة.
برج الجدى فى حظك اليوم
6 أكتوبر
يتسم مولود برج الجدى بطبية القلب والتسامح طوال الوقت، كما يتصف بالأناقة ويحرص على فرض رأيه، كما يتمتع بعقلية تجارية تجعله من رجال الأعمال الناجحين فى مجالهم.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى
تظهر العديد من الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعى، ما يجعلك تشعر بالسعادة وتقبل على العمل خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
اعد التفكير فى الحبيب القديم مرة أخرى، سوف تجد أنه ليس شخصًا ماديًا لا يفكر فى المال، بقدر ما يفكر فى الحب وفى إنجاح علاقتكما، لذلك أعطيه فرصة أخرى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
وحتى تتجنب الإرهاق والتعب الناتجين عن عدم انتظام نومك، حتى تشعر بالنشاط والحيوية، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى مناسب لك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
ستشهد هذه الفترة توتّرًا كبيرًا فى علاقتك مع أصدقائك والمحيطين بك بسبب تغير مزاجك، لذلك من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى تعود إلى طبيعتك، ثم تبدأ فى مقابلة أصدقائك.
برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: استمر فى طريقك
يتميز مولود
برج السرطان بذاكرته القوية، التى تحمل الكثير من الذكريات السعيدة والحزينة، كما يهتم بأدق التفاصيل، ويقدر قيمة الوقت ويحرص على الجلوس مع أحبائه أطول فترة ممكنة.
برج السرطان فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتميز مولود برج السرطان بصفات أخرى منها طيبة قلبه، لكنه مع ذلك لا يستطيع مسامحة من أساء إليه، كما يرغب طوال الوقت العيش فى سلام، ويتسم بالرومانسية.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الفنان أحمد بدير، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى
تشعر بالاستقرار فى أحوالك المهنية وتتلقى اليوم مسئوليات جديدة تحتاج إلى أداء منظم وتركيز أكثر حتى تنهى المهام المطلوبة منك على أكمل وجه.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى
تمر اليوم بفترة عادية على المستوى العاطفى وتشعر باعتياد الأحوال، فاحرص على تجديد علاقتك بشريك حياتك حتى تقضى على الروتين والملل الذى قد يصيب العلاقة.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى
أحوالك الصحية تظل مستقرة، بسبب حرصك على الاهتمام بصحتك النفسية والجسدية، لذلك استمر على هذا لتشعر بالحيوية والنشاط طوال الوقت.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة
بالرغم من أن كل شىء يسير بسلاسة، يقف شىء أو شخص ما فى طريقك الآن، لذلك يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ ولا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب ذلك.
برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 6 أكتوبر: ابتسم
يتميز مولود
برج القوس
بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على التعبير عن الأفكار بشكل جيد، كما يخطط ويرتب للوصول لهدفه الذى يحلم به طوال الوقت.
برج القوس فى حظك اليوم 6 أكتوبر
يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها حبه للحياة وعشقه لخوض المغامرات، والفضول الذى يدفعه للبحث دائماً عن الأشياء الغامضة، كما يتصف بالعصبية.
مشاهير برج القوس
من مشاهير برج القوس الفنانة بوسى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى
الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل، لكنك تحاول أن تحافظ على أدائك بقدر الإمكان، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سوف يجعل مديرك يهتم أكثر بمستقبلك.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات قديمة تسعد قلبك كثيراً، ربما تحتاج للاستماع لبعض الأغانى التى تربطك بهذا المكان، ما يجعلك تشعر بالاسترخاء والهدوء.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى
حالتك الصحية جيدة، لكن إفراطك فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين يؤثر عليك بطريقة سلبية ويصيبك بالأرق، ويجعلك تسهر لساعات طويلة، لذلك قلل من تناول هذه المشروبات.
لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة
شخصيتك المرحة والطيبة تساعدك على اكتساب أصدقاء جدد تشعر معهم بالسعادة، بدلا من الأصدقاء الآخرين الذين انقطعت علاقتك بهم، لذلك عليك العودة للابتسامة وكل شىء سيكون بخير.
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