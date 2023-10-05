وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء.. من أكياس الشاي لـ جل الصبار

MENAFN - Youm7) تواجه الكثيرات من النساء مشكلة الهالات السوداء التي تعود لأسباب مختلفة ولعل أشهرها السهر لساعات طويلة من الليل، ولأن هذه المشكلة تجعل المرأة تشعر بالإحراج أمام الآخرين، تسعى بكافة الطرق للتخلص منها، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء، وفقاً لما ذكره موقع " pharmeasy".

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء وصفةأكياس الشاي الباردة للتخلص من الهالات السوداء

تعتبر هذه الطريقة واحدة من أكثر الطرق فعالية وسهلة للغاية والتي تساعد في التخلص من الهالات السوداء، وذلك من خلال تحضير أكياس الشا الباردة، سواء أسود أو أخضر أو بابونج، ولهذا يفضل نقع الأكياس في الماء ثم وضعها في الثلاجة، وإخراجها من الثلاجة ووضعها بلطف على كلتا العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع تكرار هذه الوصفة بانتظام.

طرق التخلص من الهالات السوداء





وصفة بطاطس مبشورة للتخلص من الهالات السوداء

تساعد هذه الوصفة في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول منطقة العين، وذلك من خلال بشر بعض البطاطس النيئة أو الخيار ووضعه أسفل العينين، مع الاسترخاء لمدة تتراوح مابين 10-12 دقيقة.

التخلص من الهالات السوداء





وصفة الحليب البارد للتخلص من الهالات السوداء

ويساعد الحليب البارد على تهدئة البشرة الحساسة والتخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال غمس كرة قطنية في الحليب البارد ثم وضعه على منطقة العين، وتركه لفترة ثم غسل العينين بالماء البارد مع تكرار الوصفة

ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء





وصفة جل الصبار للتخلص من الهالات السوداء

يساعد جل الصبار على تغذية البشرة، ومنع الشيخوخة المبكرة، والتخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال وضع جل الصبار بلطف تحت العينين مع التدليك لمدة 5-7 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء.