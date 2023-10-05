وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء.. من أكياس الشاي لـ جل الصبار

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- Youm7) تواجه الكثيرات من النساء مشكلة الهالات السوداء التي تعود لأسباب مختلفة ولعل أشهرها السهر لساعات طويلة من الليل، ولأن هذه المشكلة تجعل المرأة تشعر بالإحراج أمام الآخرين، تسعى بكافة الطرق للتخلص منها، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء، وفقاً لما ذكره موقع " pharmeasy".
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء وصفة
أكياس الشاي الباردة للتخلص من الهالات السوداء
تعتبر هذه الطريقة واحدة من أكثر الطرق فعالية وسهلة للغاية والتي تساعد في التخلص من الهالات السوداء، وذلك من خلال تحضير أكياس الشا الباردة، سواء أسود أو أخضر أو بابونج، ولهذا يفضل نقع الأكياس في الماء ثم وضعها في الثلاجة، وإخراجها من الثلاجة ووضعها بلطف على كلتا العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع تكرار هذه الوصفة بانتظام.
طرق التخلص من الهالات السوداء
وصفة بطاطس مبشورة للتخلص من الهالات السوداء
تساعد هذه الوصفة في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول منطقة العين، وذلك من خلال بشر بعض البطاطس النيئة أو الخيار ووضعه أسفل العينين، مع الاسترخاء لمدة تتراوح مابين 10-12 دقيقة.
التخلص من الهالات السوداء
وصفة الحليب البارد للتخلص من الهالات السوداء
ويساعد الحليب البارد على تهدئة البشرة الحساسة والتخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال غمس كرة قطنية في الحليب البارد ثم وضعه على منطقة العين، وتركه لفترة ثم غسل العينين بالماء البارد مع تكرار الوصفة
ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفة جل الصبار للتخلص من الهالات السوداء
يساعد جل الصبار على تغذية البشرة، ومنع الشيخوخة المبكرة، والتخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال وضع جل الصبار بلطف تحت العينين مع التدليك لمدة 5-7 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء.
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