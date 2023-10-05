طرق مختلفة من عصير البصل للتخلص من قشرة الشعر.. بسيطة وسهلة

(MENAFN
- Youm7)
تعتبر قشرة الشعر من المشكلات التي يعانى منها الرجال والنساء، والتى تتسبب فى شعورهم بالإحراج والانزعاج، لذا ووفقًا لما جاء في موقع
stylecraze نستعرض فى هذا التقرير، أبرز العلاجات التي تساعد في التخلص من قشرة الشعر من خلال استخدام عصير البصل .
البصل للتخلص من القشرة
عصير البصل للتخلص من قشرة الشعر :المكونات:
1 بصلة كبيرة.
خلاط كهربائى.
تقطيع البصل إلى قطع صغيرة
.
ثم وضع قطع البصل في الخلاط.
و قومي بالحصول على ماء البصل وتدليك فروة الشعر مع الانتظار لفترة من الوقت لمدة 30 دقيقة.
وغسل الشعر بالشامبو، مع تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.
بذور الحلبة وعصير البصل:
المكونات:
تحضير 2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة .
وعاء من الماء.
2 ملعقة كبيرة من عصير البصل.
قومي بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل.
ثم اطحنيها للحصول على عجينة ناعمة واخلطيها مع عصير البصل.
ثم ضعي العجينة على فروة الرأ .
ثم اغسليها بعد نصف ساعة وكرري الخليط مرتين في الأسبوع.
عصير الصبار والبصل:
المكونات:
2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
3 ملاعق كبيرة من عصير البصل.
اخلطي جل الصبار مع عصير البصل.
ثم ضعي الخليط على فروة رأسك.
ثم دلكيه بلطف.
واتركيه لمدة 10 دقائق تقريباً ثم اغسلى شعرك.
يمكنك تكرار التجربة 2-3 مرات في الأسبوع.
عصير الشمندر والبصل:
المكونات:
تحضير 2-3 شمندر.
ماء.
ملعقة كبيرة من عصير البصل.
قومي بغلي الشمندر في الماء واتركيه ليبرد.
ثم قومي بطحنهم
واحصلي على عجينة.
و اخلطي
معجون الشمندر مع عصير البصل.
ثم قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط بأطراف أصابعك.
وانتظري
30 دقيقة ثم قومي بشطفها.
عصير الليمون وعصير البصل: المكونات:
ملعقة كبيرة عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من عصير بصل.
قومي بخلط عصير البصل مع عصير الليمون.
ثم ضعيه على فروة الرأس.
اتركيه 20 دقيقة.
وغسل الشعر .
ويعمل عصير الليمون على التخلص من رائحة البصل الكريهة من الشعر بالإضافة إلى إنه
يساعد في التخلص من القشرة ويهدئ الحكة.
بنجر
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