سنة أولى مكياج.. نصائح مهمة يجب اتباعها للحصول على لوك مميز

MENAFN - Youm7) تشعر بعض الفتيات عند وضع المكياج لأول مرة بالقلق والتوتر والخوف من الحصول على مكياج فوضوى، ولتجنب ذلك يجب اتباعبعض الخطط الواجب مراعاتها للحفاظ على بشرتك والظهور بشكل جذاب، لذا نستعرض فى هذا التقرير،بعض النصائح الهامة التي تساعد على وضع المكياج باحترافية، وفقًا لما جاء في موقعredapplelipstick

فرشاة مكياج





تحضير البشرة:



يفضل قبل البدء في عمل المكياج أن تقومي بتجهيز بشرتك، عن طريق استخدام غسول مناسب لنوع البشرة، ومرطب، ووضع كريم واقي من الشمس .





كريم أساس مناسب:



اختاري كريم الأساس

مناسب للون وطبيعة بشرتك ويفضل أن تختاري لونا متساويا مع لون بشرتك، مع عمل اختبارات قبل وضعه على البشرة.





تجنب تخطي الحاجبين:

تعتبر الحواجب جزءًا مهمًا من وجهك، لذا حاولي ألا تتجاهليها ، ويفضل عند تحديدها تجنب تركها ووضع التحديد أعلى منها ولكن تحديد بطريقة خفيفة متساوية مع الحاجب فقط، حتى لاتبدو حواجب مزيفة

غير مقبولة .





عدم النوم بالمكياج

في نهاية اليوم، عندما تكون مرهقًا قد يكون من المغري جدًا أن تنام بالمكياج بدون التخلص منه لكن قاومي التعب والإرهاق وقومي بغسل الوجه وتخلصي من المكياج بطريقة جيدة

لكي لا تتسببي في سد المسام.





لا تضخي الماسكارا الخاصة بك:

البعض يعتقد أنه عند ضخ الماسكارا بقوة سوف يحصل على كم كبير من الكحل الأسود المتواجد بداخلها، وأيضًا، يمكن

أن يؤدي الضخ إلى تطبيق متكتل.





تجنب شراء الكثير من المكياج :



يفضل أن تشتري المكياج بكميات قليلة نظرًا لكونك حديثة التجربة ويفضل عدم الإكثار من مساحيق التجميل لكي لا تلقي بها في سلة المهملات.





تنظيف الفرشاة:



لا تضعين الفرشاة على الوجه بدون تنظيفها بشكل أسبوعي، ويفضل أن تكون استعمال شخصي لا تشاركيها مع الآخريات.

فتاة تضع المكياج







