Friday, 06 October 2023 07:41 GMT

كيف تواجه دول العالم تحديات التغيرات المناخية من أجل كوكب صالح للعيش؟

10/5/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) مع تزايد أزمة المناخ، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لتحقيق أهداف درجات الحرارة والتكيف الواردة في اتفاق باريس. وستكون العناصر الرئيسية لهذا الإجراء هى تنفيذ السياسات المناخية على المستويين القُطرى والإقليمى، وتقوية بنية المعلومات المناخية، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي.



وتستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فعالية بعنوان "الإنجاز على أرض الواقع: العمل القُطرى من أجل كوكب صالح للعيش فيه" وذلك يوم 11 أكتوبر بمراكش بدولة المغرب الشقيقة.



وهذه الفعالية، التى يستضيفها البنك الدولي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، سوف تستكشف الطرق المبتكرة التي يمكن للبلدان من خلالها تحقيقَ تأثيرات كبيرة تعمل على الارتقاء بمستوى جودة حياة الناس، وذلك عن طريق تطبيق سياساتٍ تسرع وتيرة النمو منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود من أجل جذب القطاع الخاص بشكل أفضل وجذب المزيد من تمويل الأنشطة المناخية.



وبحسب الموقع الرسمى للبنك الدولى ستُبث هذه الفعالية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مباشرةً من الاجتماعات السنوية في مراكش، وسوف يتحدث فيها رئيس مجموعة البنك الدولى اجاي بانجا، والمدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا ، ومارك كارني ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والمستشار المالي لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لشؤون الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب.











MENAFN05102023000132011024ID1107199202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث