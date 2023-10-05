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لشركات البورصة.. 5 شروط لتعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.. اعرف التفاصيل

10/5/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) حددت قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، شروط تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة الشركات، على أن يحدد النظام الأساسي لكل شركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويتكون المجلس من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه، على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة كل شركة من غير التنفيذيين وأن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين-على الأقل- من المستقلين، وجاءت أبرز الشروط وهي:



1- عضو معين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة وغير تنفيذي وغير مساهم بالشركة.

2- تنحصر علاقته بالشركة في عضويته بمجلس إدارتها، وهذا العضو لا يمثل ملاك الشركة ولا يتقاضى منها أجرًا أو عمولات أو أتعابًا باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته بمجلس الإدارة.

3- كما أن ليس له مصلحة خاصة بالشركة، ولا تربطه صلة نسب أو قرابة بأي من مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو قيادتها التنفيذية أو العاملين بها حتى الدرجة الثانية.

4- ألا يكون من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو من مراقبي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه في المجلس.

5- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة المستقل بإحدى الشركات القابضة أن يشغل عضوية مجلس الإدارة بذات الصفة في إحدى الشركات التابعة ما لم تكن الشركة القابضة تمتلك نسبة (85%) على الأقل في هذه الشركة وبشرط موافقة مساهمي الأقلية للشركة التابعة على ذلك.

6- يتعين عند اختيار الأعضاء المستقلين مراعاة أن يكون العضو لديه خبرات مناسبة، وأن يكون قادرًا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة، وألا يكون هناك تعارض مع مصالح أخرى له.

7- وتزول عن عضو مجلس الإدارة المستقل صفة الاستقلالية بعد مرور 6 سنوات متصلة على عضويته، ولا يجوز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.



تصدر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لمختلف أسواق المال العربية، حتى يوم 18 يونيو الجاري، محققًا صعودًا بنسبة 23.5% متفوقًا على أقرب منافسيه (دبي) بنسبة تفوق 10%، ويتميز سوق المال المصري بتنافسية مرتفعة وإمكانيات كبيرة للصعود، إذ يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنةً بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم على الكوبون مرتفع، علاوة على ذلك تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة، إذ يبلغ معدل الدوران 152% في عام 2022، وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي.











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