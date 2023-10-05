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الإحصاء: توفير التعليم الأساسى عالميا يحتاج 69 مليون معلم بحلول 2030

10/5/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من التقديرات العالمية والتي ترصد مدى الحاجة إلى المعلمين على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات العالمية إلى الحاجة إلى 69 مليون معلم من أجل التمكن من توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2030.



وقدرت البيانات التي نقلها جهاز الإحصاء، أن المرحلة الابتدائية في حاجة إلى 24.4 مليون معلم، بينما المرحلة الثانوية تحتاج إلى 44.4 مليون معلم على مستوى العالم.



ومن أهم المؤشرات أن هناك 1.099 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي "عام - فني – أزهر" يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خـلال عــام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خلال عام 2021/2022، و830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022 .



وأضاف البيان أن هناك
128.4ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022، و 140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022







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