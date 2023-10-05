جاليرى بيكاسو إيست يفتتح معرض بهجورى وفنانى الكاريكاتير الأحد المقبل

(MENAFN
- Youm7) يستعد جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، لافتتاح معرض بعنوان " بهجور وفنانى الكاريكاتير"، يوم الأحد 8 أكتوبرالجارى، في تمام الساعة السادسة مساءً.
ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض، أحمد طوغان، وأدهم لطفى، أرسن جفرسون، وأنس اللقبس، وإيهاب شاكر، وبهجت عثمان، تاج، وجمعة فرحات، وحجازى، حسن الفداوى، حسن حاكم، حسن عباس، رجائى ونيس، رومانى سمير، رؤوف عبده، رؤوف عباد، هدى العدوى، سليمان عبد المحسن، سمير عبد الخالق، سيد بدوى، صلاح الليثى، صلاح جاهين، عفت، عمرو سليم، ماهر دانيل، محسن جابر ، محمد تاعب، ومحمد حاكم، محمد حسن، محمد عمر، مصطفى حسين، ناجى كامل، نرمين بهاء، هانى عبد الجواد، وعمرو فهمى.
بوستر معرض بهجورى وفنانى الكاريكاتير
ولد جورج بهجوري الملقب بـ "جد الكاريكاتير المصري" في الأقصر عام 1932. هو فنان مصري فرنسي معاصر يمتلك إتقانًا استثنائيًا في الرسم والنحت والرسم والكاريكاتير بين العديد من الوسائط الفنية الأخرى.
شق بهجوري طريقه إلى قمة المشهد الفني المصري بخطوات ثابتة بدأت بالدراسة في كلية الفنون الجميلة بالزمالك ، ثم انتقل بعد ذلك لدراسة الفنون الجميلة في مدرسة الفنون الجميلة في باريس.
قبل أن يصنع لنفسه اسمًا كرسام تكعيبي مشهور عالميًا، بدأ جورج بهجوري مسيرته الفنية كرسام كاريكاتير في المطبوعة المصرية "روز اليوسف" عام 1950، حيث جعلته انعكاساته الثاقبة على روح العصر السياسي والثقافي في ذلك الوقت في الصدارة بين أفضل رسامي الكاريكاتير وفناني الكاريكاتير في مصر، قام بمهارة بدمج المفاهيم المختلفة لثقافة مصر والتاريخ الوطني في عمله ، وبالطبع أسلوب جورج بهجوري التصويري ، انتقلت الهجاء والوعي السياسي إلى لوحاته، متأثرًا بالتكعيبية السريالية الحديثة لبابلو بيكاسو ، والبصمة الشعبية للحداثة المصرية عبد الهادي الجزار، والتعبير الألماني بول كلي وصور الفيوم المصرية ، يمكن تصنيف عمل بهجوري على أنه تعبيري ومكعب.
MENAFN05102023000132011024ID1107199198
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.