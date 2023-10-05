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جاليرى بيكاسو إيست يفتتح معرض بهجورى وفنانى الكاريكاتير الأحد المقبل

10/5/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، لافتتاح معرض بعنوان " بهجور وفنانى الكاريكاتير"، يوم الأحد 8 أكتوبرالجارى، في تمام الساعة السادسة مساءً.



ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض، أحمد طوغان، وأدهم لطفى، أرسن جفرسون، وأنس اللقبس، وإيهاب شاكر، وبهجت عثمان، تاج، وجمعة فرحات، وحجازى، حسن الفداوى، حسن حاكم، حسن عباس، رجائى ونيس، رومانى سمير، رؤوف عبده، رؤوف عباد، هدى العدوى، سليمان عبد المحسن، سمير عبد الخالق، سيد بدوى، صلاح الليثى، صلاح جاهين، عفت، عمرو سليم، ماهر دانيل، محسن جابر ، محمد تاعب، ومحمد حاكم، محمد حسن، محمد عمر، مصطفى حسين، ناجى كامل، نرمين بهاء، هانى عبد الجواد، وعمرو فهمى.





بوستر معرض بهجورى وفنانى الكاريكاتير




ولد جورج بهجوري الملقب بـ "جد الكاريكاتير المصري" في الأقصر عام 1932. هو فنان مصري فرنسي معاصر يمتلك إتقانًا استثنائيًا في الرسم والنحت والرسم والكاريكاتير بين العديد من الوسائط الفنية الأخرى.



شق بهجوري طريقه إلى قمة المشهد الفني المصري بخطوات ثابتة بدأت بالدراسة في كلية الفنون الجميلة بالزمالك ، ثم انتقل بعد ذلك لدراسة الفنون الجميلة في مدرسة الفنون الجميلة في باريس.



قبل أن يصنع لنفسه اسمًا كرسام تكعيبي مشهور عالميًا، بدأ جورج بهجوري مسيرته الفنية كرسام كاريكاتير في المطبوعة المصرية "روز اليوسف" عام 1950، حيث جعلته انعكاساته الثاقبة على روح العصر السياسي والثقافي في ذلك الوقت في الصدارة بين أفضل رسامي الكاريكاتير وفناني الكاريكاتير في مصر، قام بمهارة بدمج المفاهيم المختلفة لثقافة مصر والتاريخ الوطني في عمله ، وبالطبع أسلوب جورج بهجوري التصويري ، انتقلت الهجاء والوعي السياسي إلى لوحاته، متأثرًا بالتكعيبية السريالية الحديثة لبابلو بيكاسو ، والبصمة الشعبية للحداثة المصرية عبد الهادي الجزار، والتعبير الألماني بول كلي وصور الفيوم المصرية ، يمكن تصنيف عمل بهجوري على أنه تعبيري ومكعب.









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