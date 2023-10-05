مدونات أرملة جندى مجهول.. مجموعة قصصية عن الحرب والحصار فى العراق

MENAFN - Youm7) صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد، مجموعة قصصية تحت عنوان" مدونات أرملة جندي مجهول " للقاص العراقي علي السباعي، تضم المجموعة 84 قصة، موزعة على أربعة أبواب وهي: مدونةُ الحرب، ومدونةُ الحصار ومدونةُ الحب ومدونةُ التيه.

وقصص المجموعة تكشف تبعات الحروب والحصار والاحتلال حيث تنوّعت موضوعاتها القصصية ما بين قصص ترصد سريالية الواقع العراقي المرير الذي هو أغرب من الخيال يعيشه العراقيون في كل يوم منذ ثمانينيات القرن المنصرم حتى يومنا الحالي وبين واقع يمور بالمشاعر ويتحرك بعواطف جياشة لتلك الحيوات الإنسانية المعذبة التي تناولها القاص علي السباعي في باب مدوَّنةُ الحب التى عنيت بأغرب حالات الحب وأعذب العلاقات الإنسانية وأقسى العلاقات العاطفية التي تتأرجح على حافة صخرة المحرمات.

وفي مقدمة المجموعة القصصية، كتب علي السباعي على لسان أرملة جندي عراقي مجهول: "دموعُها شاهدٌ حيٌّ وهي توصيني بتدوينِ عذاباتِ الناس الذينَ يمشونَ بجانبِ الحائطِ في بلدِ طيبٍ، وهم يحرثون أرضَ خيباتِه بمراراتِ الواقعِ وهباءاتِه...وكان العراقيون المصلّبونَ في جذوعِ نخلهِ المنقعر يسقونَها بدماءِ جراحاتِهم، كانتْ دموعُهم النازفةُ برقياتٍ من جحيمه".

جدير بالذكر أن القاص علي السباعي

صدرت له العديد من الأعمال الأدبية منها إيقاعات الزمن الراقص، وصرخة قبل البكم، و زُليخاتُ يُوسف، واحتراق مملكة الزاماما، وبنات الخائبات، وشهرزاد: قدري، و مَسلّة الأحزان السومرية، ألواحٌ، من وصايا الجد، والحبّوبيُّ ينظرُ مريديه، ونخلات عاشقات يأكل رؤوسهن الطير، كما حصّل على عديد الجوائز خلال تجربته في كتابة القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً والممتدة منذ عام 1984م حتى يومنا هذا.