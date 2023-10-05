افتتاح معرض نوستالجيا 2 للتشكيلى رضا عبد الرحمن احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) يحتفل الفنان التشكيلى الدكتور رضا عبد الرحم
بنصر أكتوبر، وذلك بافتتاح معرضه نوستالجيا 2 فى قاعة أرت باث بمدينة باجمتون شمال ولاية نيويورك، مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر
وقال رضا عبدالرحمن فى بيان: إن المعرض يأتى كجزء ثانى لمعرضه الذى انتهى الشهر الماضي بجاليري ياسين بالقاهرة، وقد اختار الموعد احتفالا بذكرى نصر اكتوبر المجيد الذى يمثل نقطة فارقة فى طفولته، إلى جانب أن المعرض يضم 34 عملا من مجموعة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التى عرض بعضها فى القاهرة واحتفظ بهذه المجموعة للعرض بنيويورك .
وأضاف رضا عبد الرحمن، أنه سوف يقوم بتأبين الفنان التشكيلي والناقد الكبير الراحل عز الدين نجيب، فى افتتاح هذا العرض من خلال ترجمة مقاله الذى يعد آخر ماكتب الراحل فى حياته عن معرض نوستالجيا بالقاهرة الشهر الماضي، مع إرفاق نص مقال عز الدين نجيب.
ويشار إلى أن المعرض يضم العمل الذى تحتفى به المقاطعة هذا العام حيث تم اختياره كفنان رئيسى لغلاف دليل الفن بالمقاطعة هذا العام والذى يوزع باعداد ضخمة على مستوى المقاطعة وولاية نيويورك.
الفنان رضا عبد الرحمن، عمل معيدا ومدرسا مساعدا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 1990 - 1995، ومدرس مساعد ومدرس بقسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلى بكلية التربية جامعة قناة السويس 1996 - 2000، واستقال من العمل الجامعي وتفرغ للعمل الفنى والثقافى والاجتماعي وأنجز ما يقرب من عشرة آلاف متر مربع من الجداريات واثنى عشرعملا مجسما بميادين محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية 2000، ومستشار فنى لتجميل محافظة البحر الأحمر 2000 - 2005.
كما أنه المشرف على نشاط الفنون التشكيلية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة من عام 2006 إلى عام 2008، مديراً عاماً للفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ 2007 حتي 2012.
ومن أبرز المهام الفنية التي كلف بها، عضو اللجنة العليا والمدير الفنى لسمبوزيوم أسوان الدولى لنحت الجرانيت 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا والمدير الفنى لملتقى الأقصر الدولى الأول للتصوير 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثانى للتصوير نوفمبر 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثالث للتصوير نوفمبر 2010، وقوميسير مهرجان قافلة الفنون السنوى الخامس بكنيسة سان جون بالمعادى 2013، وقوميسير
مهرجان القافلة (كارفان) بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث بالاوبرا يونيو 2014، عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة حتى عام 2016، تدريس الفنون بمؤسسة آرت لاب بستاتن إيلاند بنيويورك.
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