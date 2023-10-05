افتتاح معرض نوستالجيا 2 للتشكيلى رضا عبد الرحمن احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

MENAFN - Youm7) يحتفل الفنان التشكيلى الدكتور رضا عبد الرحمبنصر أكتوبر، وذلك بافتتاح معرضه نوستالجيا 2 فى قاعة أرت باث بمدينة باجمتون شمال ولاية نيويورك، مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر





وقال رضا عبدالرحمن فى بيان: إن المعرض يأتى كجزء ثانى لمعرضه الذى انتهى الشهر الماضي بجاليري ياسين بالقاهرة، وقد اختار الموعد احتفالا بذكرى نصر اكتوبر المجيد الذى يمثل نقطة فارقة فى طفولته، إلى جانب أن المعرض يضم 34 عملا من مجموعة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التى عرض بعضها فى القاهرة واحتفظ بهذه المجموعة للعرض بنيويورك .

وأضاف رضا عبد الرحمن، أنه سوف يقوم بتأبين الفنان التشكيلي والناقد الكبير الراحل عز الدين نجيب، فى افتتاح هذا العرض من خلال ترجمة مقاله الذى يعد آخر ماكتب الراحل فى حياته عن معرض نوستالجيا بالقاهرة الشهر الماضي، مع إرفاق نص مقال عز الدين نجيب.







ويشار إلى أن المعرض يضم العمل الذى تحتفى به المقاطعة هذا العام حيث تم اختياره كفنان رئيسى لغلاف دليل الفن بالمقاطعة هذا العام والذى يوزع باعداد ضخمة على مستوى المقاطعة وولاية نيويورك.





الفنان رضا عبد الرحمن، عمل معيدا ومدرسا مساعدا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية 1990 - 1995، ومدرس مساعد ومدرس بقسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلى بكلية التربية جامعة قناة السويس 1996 - 2000، واستقال من العمل الجامعي وتفرغ للعمل الفنى والثقافى والاجتماعي وأنجز ما يقرب من عشرة آلاف متر مربع من الجداريات واثنى عشرعملا مجسما بميادين محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية 2000، ومستشار فنى لتجميل محافظة البحر الأحمر 2000 - 2005.

كما أنه المشرف على نشاط الفنون التشكيلية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بالهيئة العامة لقصور الثقافة من عام 2006 إلى عام 2008، مديراً عاماً للفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ 2007 حتي 2012.

ومن أبرز المهام الفنية التي كلف بها، عضو اللجنة العليا والمدير الفنى لسمبوزيوم أسوان الدولى لنحت الجرانيت 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا والمدير الفنى لملتقى الأقصر الدولى الأول للتصوير 2008، 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثانى للتصوير نوفمبر 2009، وعضو اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولى الثالث للتصوير نوفمبر 2010، وقوميسير مهرجان قافلة الفنون السنوى الخامس بكنيسة سان جون بالمعادى 2013، وقوميسير

مهرجان القافلة (كارفان) بقاعة الباب بمتحف الفن الحديث بالاوبرا يونيو 2014، عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة حتى عام 2016، تدريس الفنون بمؤسسة آرت لاب بستاتن إيلاند بنيويورك.