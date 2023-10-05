صدر حديثا.. كتاب كيف عاملهم يستعرض معاملات النبى محمد فى المجتمع

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار الرسم بالكلمات كتاب "كيف عاملهم" للكاتبة هاجر سرحان ويتحدث الكتاب عن معاملات الرسول صلى الله عليه وسلم الوسطيه مع فئات مختلفة من فئات المجتمع وكيف كان رحيماً ليناً يجمع بين الحزم والحكمة والعدل وحب الجميع وحسن معاملتهم.

ويوضح الكتاب كيف للمسلم وغير المسلم أن يحتذي بشخص عظيم في خلقه عظيم في معاملاته كرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نجد فيه معاملاته مع زوجاته وأصدقائه وأبنائه وجيرانه وغير المسلمين والعصاة والمتخاصمين وغيرهم وكيف جمع رسول الله في معاملاته بين الحكمة واللين والعطف ورجاحة العقل.

ويستعرض الكتاب كيف تجلت صفاته صلى الله عليه وسلم ومعاملاته ضيفا ومضيفا بل حتى مع غير البشر من الجن والدواب مع جمع طائفة من معاملاته بأحاديث ومواقف ثابتة صحيحة لسيد الخلق مع مراعاة تبسيط الكتاب حتى يستطيع قراءته وفهمه كل قارئ فقد كان الحبيب المصطفى ينصر المظلوم ويرفق بالنساء ويحنو على الأطفال ويقابل السيئة بالحسنة.





كيف عاملهم



