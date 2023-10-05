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التنسيق الحضارى يدرج اسم إدوارد سعيد فى مشروع عاش هنا

10/5/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم
الروائى الفلسطينى إدوارد سعيد، فى مشروع عاش هنا ، وذلك تخليدا لذكراه، حيث تم وضع لافته تحمل اسمه على باب منزله الذى يقع
شارع العزيز عثمان بالزمالك.



يعد من أهم المفكرين العرب منذ نهايات القرن العشرين، فهو باحث ومفكر فلسطينى حصل على الجنسية الأمريكية، عاش حتى الثانية عشرة متنقلاً بين القدس والقاهرة والتحق بالمدرسة الإنجيلية ومدرسة المطران في القدس سنة 1947.





لافته ادوارد سعيد





صودرت أملاك عائلته في القدس وأضحت العائلة من اللاجئين لرفض إسرائيل عودتهم، ألحقه والده بكلية فكتوريا في الإسكندرية في أواخر الأربعينيات ولم يكمل الدراسة بها. ليلحقه والده بمدرسةٍ داخلية في الولايات المتحدة في ماساتشوستس.



درس الآداب وتخرج في جامعة برنستون سنة 1957، وحصل على ماجستير الآداب سنة 1960 ثم الدكتوراه في اللغة الإنجليزية والأدب المقارن سنة 1964 من جامعة هارفرد، عمل سنة 1963 في جامعة كولومبيا بقسم اللغة الإنجليزية والأدب المقارن وظل بها حتى وفاته سنة 2003، عمل أستاذاً زائراً للأدب المقارن في جامعة هارفرد سنة 1974.



وسنة 1975 أصبح زميلاً لمركز الدراسات المتقدمة للعلوم السلوكية التابع لجامعة ستانفورد، وسنة 1977 عمل أستاذاً مساعداً للغة الإنجليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا،
عمل سنة 1979 أستاذاً زائراً في جامعة جونز هوبكينز،
عمل رئيساً لجمعية اللغة الحديثة، وكان عضواً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم وعضواً تنفيذياً في نادي القلم الدولي والأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب والجمعية الملكية للأدب والجمعية الأمريكية للفلسفة - كان عضواً مستقلاً في المجلس الوطني الفلسطيني في الفترة (1977-1991) واستقال منه احتجاجاً على اتفاقية أوسلو.



جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية - بدايات: القصد والمنهج - الاستشراق - مسألة فلسطين - تغطية الإسلام: كيف تحدد وسائل الإعلام والخبراء الطريقة التي نرى فيها العالم - العالم والنص والناقد - ما بعد السماء الأخيرة: حياة الفلسطينيين - مع صور لجين مور - القومية والاستعمار والأدب: ييتس ونهاية الاستعمار- متتاليات موسيقية - الثقافة والإمبريالية - سياسة التجريد:كفاح شعب فلسطين لتقرير المصير - المثقف والسلطة: محاضرات ريث - السلام والسخط عليه: مقالات عن فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط - خارج المكان: سيرة ذاتية - نهاية عملية السلام: أوسلو ومابعدها - تأملات من المنفى ومقالات أخرى - المتشابهات والمتناقضات:استكشافات في الموسيقى والمجتمع، بالاشتراك مع دانييل بارينبويم - الإنسانية ونقد الديمقراطية.







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