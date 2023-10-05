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ناسا تستعد لإطلاق صواريخ خلال الكسوف الحلقى للشمس لأسباب علمية

10/5/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) سيتم رؤية كسوف حلقي للشمس، يُطلق عليه أيضًا كسوف "حلقة النار" في 14 أكتوبر، ولكن بينما يمكن لمراقبي السماء
الجلوس والاستمتاع بالحدث، يقود أروه بارجاتيا، أستاذ الفيزياء الهندسية في جامعة إمبري ريدل للطيران في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، مهمة ناسا التي ستشهد ثلاثة صواريخ صوتية تقيس التغيرات في الغلاف الجوي أثناء الكسوف.



تُسمى المهمة "الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف"، أو APEP، وهو اسم إله الظلام قديما، وفقاً لموقع space.



سيتم إطلاق الصواريخ من منطقة وايت ساندز الصاروخية في نيو مكسيكو، وستستهدف على وجه التحديد الغلاف الأيوني، أثناء الكسوف، وستنخفض درجة الحرارة والكثافة في طبقة الأيونوسفير، مما يخلق تأثيرًا يشبه الموجة يمكن أن يؤثر على اتصالات الأقمار الصناعية، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).



وقال بارجاتيا في بيان: "إذا كنت تفكر في الغلاف الأيوني باعتباره مكان به بعض التموجات اللطيفة، فإن الكسوف يشبه زورقًا آليًا يمزق الماء فجأة، إنه يخلق أثرًا أسفله وخلفه مباشرة".



ويضيف أنه نظرًا لأن جميع اتصالات الأقمار الصناعية تنتقل عبر هذه المنطقة، فمن المهم أن "نفهم ونضع نموذجًا لجميع الاضطرابات فى طبقة الأيونوسفير".









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