جوجل تطلق تطبيق Gmail لنظام التشغيل Wear OS

(MENAFN
- Youm7) تطرح جوجل تطبيق Gmail لنظام التشغيل Wear OS الذي سيسمح لمرتدي الساعات الذكية بمشاهدة البريد الوارد الخاص بهم وفتح الرسائل، ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من الإعلان الأولي عن التطبيق في Google I/O في شهر مايو.
ويتيح التطبيق (الذي تم رصده لأول مرة على متجر Google Play بواسطة 9to5Google ) للمستخدمين التحقق من بريدهم الإلكتروني من خلال ساعة Pixel Watch الخاصة بهم، وفقًا لموقع 9to5 يمكنك تحديث صندوق الوارد الخاص بك، وتمرير رسائل البريد الإلكتروني الكاملة، والتبديل بين حسابات متعددة من واجهة الساعة، ويمكن أيضًا عرض إشعارات البريد الإلكتروني الجديدة على وجه الساعة.
وتعد هذه خطوة كبيرة في الأداء الوظيفي لأولئك الذين يستخدمون Wear OS،
وفى السابق، كان بإمكان ساعات Wear OS تلقي إشعارات Gmail (الطريقة التي يمكنهم بها تلقي الإشعارات من جميع أنواع التطبيقات الأخرى).
ولكن لم يكن بإمكان المستخدمين سوى الأرشفة أو الرد أو الحذف استجابةً لذلك التطبيق، الذي سيعمل على نظام التشغيل Wear OS 3 أو Wear OS 4، ومتاح حاليًا للتنزيل من متجر Play .
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