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جوجل تطلق تطبيق Gmail لنظام التشغيل Wear OS

10/5/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Youm7) تطرح جوجل تطبيق Gmail لنظام التشغيل Wear OS الذي سيسمح لمرتدي الساعات الذكية بمشاهدة البريد الوارد الخاص بهم وفتح الرسائل، ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من الإعلان الأولي عن التطبيق في Google I/O في شهر مايو.



ويتيح التطبيق (الذي تم رصده لأول مرة على متجر Google Play بواسطة 9to5Google ) للمستخدمين التحقق من بريدهم الإلكتروني من خلال ساعة Pixel Watch الخاصة بهم، وفقًا لموقع 9to5 يمكنك تحديث صندوق الوارد الخاص بك، وتمرير رسائل البريد الإلكتروني الكاملة، والتبديل بين حسابات متعددة من واجهة الساعة، ويمكن أيضًا عرض إشعارات البريد الإلكتروني الجديدة على وجه الساعة.



وتعد هذه خطوة كبيرة في الأداء الوظيفي لأولئك الذين يستخدمون Wear OS،
وفى السابق، كان بإمكان ساعات Wear OS تلقي إشعارات Gmail (الطريقة التي يمكنهم بها تلقي الإشعارات من جميع أنواع التطبيقات الأخرى).



ولكن لم يكن بإمكان المستخدمين سوى الأرشفة أو الرد أو الحذف استجابةً لذلك التطبيق، الذي سيعمل على نظام التشغيل Wear OS 3 أو Wear OS 4، ومتاح حاليًا للتنزيل من متجر Play .











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