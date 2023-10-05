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لماذا رفضت أبل محرك بحث Duckduckgo واحتفظت بجوجل على أجهزة أيفون؟

10/5/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت شركة أبل محادثات مع DuckDuckGo لاستبدال جوجل، وذلك للعمل كمحرك البحث الافتراضي للوضع الخاص على متصفح سفاري من أبل، وفقًا لتقرير نشر في Bloomberg News.



وبحسب ما ورد تم الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات في نصوص كشف عنها القاضي المشرف على محاكمة الحكومة الأمريكية لمكافحة الاحتكار ضد جوجل.



حكم قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا بأنه سيكشف شهادة الرئيس التنفيذي لشركة DuckDuckGo جابرييل واينبرج والمدير التنفيذي لشركة أبل جون جياناندريا، وكلاهما شهدا في محاكمة واشنطن في جلسات مغلقة.



خلال شهادته، قال واينبرج، الرئيس التنفيذي لـ DuckDuckGo، إن DuckDuckGo عقد حوالي 20 اجتماعًا ومكالمة هاتفية مع المديرين التنفيذيين لشركة Apple، بما في ذلك رئيس سفاري، في عامي 2018 و2019.



وناقشت هذه الاجتماعات أن يصبح DuckDuckGo محرك البحث الافتراضي لوضع التصفح الخاص، في الوضع الخاص، لا يتتبع سفاري مواقع الويب التي يزورها المستخدم أو يحتفظ بسجل لما وصل إليه الشخص.



وقال واينبرج: "كنا نتحدث عن ذلك، واعتقدت أنهم سيطلقونه"، مضيفا "لقد حصلنا على عمليات تكامل عدة مرات حتى خط النهاية.. في الواقع، كل ما طرحناه تقريبًا باستثناء البحث".



وأوضح واينبرج "بالمناسبة، قامت شركة أبل بدمج العديد من تقنيات الخصوصية الأخرى الخاصة بـ DuckDuckGo في سفاري".



ومع ذلك، فإن شهادة الرئيس التنفيذي لـ DuckDuckGo لا تتماشى تمامًا مع شهادة المدير التنفيذي لشركة أبل جياناندريا.



انضم جياناندريا إلى شركة أبل كرئيس لقسم البحث في عام 2018، وفي شهادته، قال جياناندريا إنه على حد علمه، لم تفكر شركة أبل في التحول إلى DuckDuckGo.



في رسالة بريد إلكتروني في فبراير 2019 إلى مديرين تنفيذيين آخرين في شركة أبل، قال جياناندريا إنه "ربما كانت فكرة سيئة" التبديل إلى DuckDuckGo للتصفح الخاص في سفاري.



قال جياناندريا: "كان العامل المحفز لاختيار DuckDuckGo كخيار افتراضي للتصفح الخاص هو الافتراض" بأنه سيكون أكثر خصوصية.



ومع ذلك، نظرًا لأن DuckDuckGo يعتمد على بينج للحصول على معلومات البحث الخاصة به، فمن المحتمل أيضًا أن يوفر لشركة مايكروسوفت بعض معلومات المستخدم.



وقال إن هذا دفعه إلى الاعتقاد بأن "تسويق DuckDuckGo حول الخصوصية يتعارض إلى حد ما مع التفاصيل".



وأضاف أنه إذا أرادت شركة أبل بجدية التحول إلى DuckDuckGo، "فسأصر على الأرجح على بذل المزيد من العناية الواجبة مع DuckDuckGo".







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