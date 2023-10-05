لماذا رفضت أبل محرك بحث Duckduckgo واحتفظت بجوجل على أجهزة أيفون؟

(MENAFN
- Youm7) أجرت شركة أبل محادثات مع DuckDuckGo لاستبدال جوجل، وذلك للعمل كمحرك البحث الافتراضي للوضع الخاص على متصفح سفاري من أبل، وفقًا لتقرير نشر في Bloomberg News.
وبحسب ما ورد تم الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات في نصوص كشف عنها القاضي المشرف على محاكمة الحكومة الأمريكية لمكافحة الاحتكار ضد جوجل.
حكم قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا بأنه سيكشف شهادة الرئيس التنفيذي لشركة DuckDuckGo جابرييل واينبرج والمدير التنفيذي لشركة أبل جون جياناندريا، وكلاهما شهدا في محاكمة واشنطن في جلسات مغلقة.
خلال شهادته، قال واينبرج، الرئيس التنفيذي لـ DuckDuckGo، إن DuckDuckGo عقد حوالي 20 اجتماعًا ومكالمة هاتفية مع المديرين التنفيذيين لشركة Apple، بما في ذلك رئيس سفاري، في عامي 2018 و2019.
وناقشت هذه الاجتماعات أن يصبح DuckDuckGo محرك البحث الافتراضي لوضع التصفح الخاص، في الوضع الخاص، لا يتتبع سفاري مواقع الويب التي يزورها المستخدم أو يحتفظ بسجل لما وصل إليه الشخص.
وقال واينبرج: "كنا نتحدث عن ذلك، واعتقدت أنهم سيطلقونه"، مضيفا "لقد حصلنا على عمليات تكامل عدة مرات حتى خط النهاية.. في الواقع، كل ما طرحناه تقريبًا باستثناء البحث".
وأوضح واينبرج "بالمناسبة، قامت شركة أبل بدمج العديد من تقنيات الخصوصية الأخرى الخاصة بـ DuckDuckGo في سفاري".
ومع ذلك، فإن شهادة الرئيس التنفيذي لـ DuckDuckGo لا تتماشى تمامًا مع شهادة المدير التنفيذي لشركة أبل جياناندريا.
انضم جياناندريا إلى شركة أبل كرئيس لقسم البحث في عام 2018، وفي شهادته، قال جياناندريا إنه على حد علمه، لم تفكر شركة أبل في التحول إلى DuckDuckGo.
في رسالة بريد إلكتروني في فبراير 2019 إلى مديرين تنفيذيين آخرين في شركة أبل، قال جياناندريا إنه "ربما كانت فكرة سيئة" التبديل إلى DuckDuckGo للتصفح الخاص في سفاري.
قال جياناندريا: "كان العامل المحفز لاختيار DuckDuckGo كخيار افتراضي للتصفح الخاص هو الافتراض" بأنه سيكون أكثر خصوصية.
ومع ذلك، نظرًا لأن DuckDuckGo يعتمد على بينج للحصول على معلومات البحث الخاصة به، فمن المحتمل أيضًا أن يوفر لشركة مايكروسوفت بعض معلومات المستخدم.
وقال إن هذا دفعه إلى الاعتقاد بأن "تسويق DuckDuckGo حول الخصوصية يتعارض إلى حد ما مع التفاصيل".
وأضاف أنه إذا أرادت شركة أبل بجدية التحول إلى DuckDuckGo، "فسأصر على الأرجح على بذل المزيد من العناية الواجبة مع DuckDuckGo".
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