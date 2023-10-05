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أمازون تغلق تطبيق الصوت المباشر Amp

10/5/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) أغلقت شركة أمازون تطبيق الراديو المباشر Amp الذي أطلقته العام الماضي فقط، وسيطبق الإغلاق قريبًا، وذكرت بلومبرج أن ستيف بوم، نائب رئيس أمازون ميوزيك، أرسل مذكرة يعلن فيها نهاية التطبيق.



ويبدو أن تطبيق Amp لا يزال متاحًا للتنزيل ولا يزال يبث برامج إذاعية مباشرة حتى وقت النشر، وتواصلت
The Verge مع كل من Amp وAmazon Music للحصول على مزيد من التفاصيل حول موعد انتهاء الخدمة رسميًا.



وكتب بوم، بحسب ما نقلت عنه بلومبرج : "لم يتم اتخاذ هذا القرار بسرعة أو بسهولة، ولقد أصبح الأمر واضحًا فقط بعد أشهر من الدراسة المتأنية لتحديد الاستثمارات التى تريد أمازون القيام بها للمستقبل.



واستمرت تجربة أمازون في الصوت المباشر حوالي عام ونصف فقط وتم إطلاق التطبيق لأول مرة في مارس 2022 ويبدو أنه منافس لـ Clubhouse وغيره من الخدمات الصوتية المباشرة أو الاجتماعية التي تم إطلاقها أثناء الوباء، ولكن على عكس Clubhouse أو Twitter Spaces، اللذين سمحا لأي شخص بإطلاق غرفة دردشة مباشرة حول أي موضوع.



كان Amp موجهًا نحو محبي الموسيقى والراديو الحواري ، ويمكن لأي مستخدم Amp لديه حساب أمازون إطلاق عرض حي والوصول إلى ملايين الأغاني المرخصة، والتي يمكنهم تجميعها في قوائم التشغيل وتشغيلها لمتابعيهم ، ويمكن لمستخدمي Amp "الاتصال" بالعروض وطرح الأسئلة على المضيفين.



وقام Amp بجذب الموسيقيين والكوميديين ومقدمي البث الصوتي والرياضيين وغيرهم من المشاهير لاستضافة العروض أثناء ذروتها
مع أمثال Nicki Minaj و Jason Lee و Draymond Green من Golden State Warriors و Joe Budden و Guy Raz من How Ibuilt This Pusha T وآخرون يظهرون في البرامج الحية على الخدمة، لكن علامات المشاكل ظهرت في وقت مبكر، وخفضت أمازون نصف موظفيها الحاليين في العام الماضي، ليصل عددهم إلى حوالي 150 موظفًا.



ويعد إغلاق Amp هو الأحدث في سلسلة إغلاق الخدمات الصوتية المباشرة أو محورها بعد توقف المستخدمين بعد الوباء.



وفي الشهر الماضي، أعلن Clubhouse أنه يعيد اختراع نفسه باعتباره تطبيق مراسلة جماعية، و أغلقت Spotify أيضًا ميزة الصوت المباشر في وقت سابق من هذا العام.



ردًا على أسئلة The Verge ، قدمت المتحدثة باسم Amazon Music، ريبيكا سيلفرشتاين، البيان التالي: "لقد اتخذنا القرار الصعب بإغلاق Amp وعند إنشاء Amp جربنا شيئًا لم يتم القيام به من قبل وقمنا ببناء منتج يمنح المبدعين مكانًا يمكنهم من خلاله بناء روابط حقيقية مع بعضهم البعض ومشاركة حب مشترك للموسيقى.



وأضافت "لقد تعلمنا الكثير حول كيفية تفاعل مجتمعات الموسيقى الحية في هذه العملية، وهو ما نستخدمه أثناء بناء تجارب جديدة للمعجبين على نطاق واسع فى Amazon Music".







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