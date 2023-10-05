أمازون تغلق تطبيق الصوت المباشر Amp

(MENAFN
- Youm7) أغلقت شركة أمازون تطبيق الراديو المباشر Amp الذي أطلقته العام الماضي فقط، وسيطبق الإغلاق قريبًا، وذكرت بلومبرج أن ستيف بوم، نائب رئيس أمازون ميوزيك، أرسل مذكرة يعلن فيها نهاية التطبيق.
ويبدو أن تطبيق Amp لا يزال متاحًا للتنزيل ولا يزال يبث برامج إذاعية مباشرة حتى وقت النشر، وتواصلت
The Verge مع كل من Amp وAmazon Music للحصول على مزيد من التفاصيل حول موعد انتهاء الخدمة رسميًا.
وكتب بوم، بحسب ما نقلت عنه بلومبرج : "لم يتم اتخاذ هذا القرار بسرعة أو بسهولة، ولقد أصبح الأمر واضحًا فقط بعد أشهر من الدراسة المتأنية لتحديد الاستثمارات التى تريد أمازون القيام بها للمستقبل.
واستمرت تجربة أمازون في الصوت المباشر حوالي عام ونصف فقط وتم إطلاق التطبيق لأول مرة في مارس 2022 ويبدو أنه منافس لـ Clubhouse وغيره من الخدمات الصوتية المباشرة أو الاجتماعية التي تم إطلاقها أثناء الوباء، ولكن على عكس Clubhouse أو Twitter Spaces، اللذين سمحا لأي شخص بإطلاق غرفة دردشة مباشرة حول أي موضوع.
كان Amp موجهًا نحو محبي الموسيقى والراديو الحواري ، ويمكن لأي مستخدم Amp لديه حساب أمازون إطلاق عرض حي والوصول إلى ملايين الأغاني المرخصة، والتي يمكنهم تجميعها في قوائم التشغيل وتشغيلها لمتابعيهم ، ويمكن لمستخدمي Amp "الاتصال" بالعروض وطرح الأسئلة على المضيفين.
وقام Amp بجذب الموسيقيين والكوميديين ومقدمي البث الصوتي والرياضيين وغيرهم من المشاهير لاستضافة العروض أثناء ذروتها
مع أمثال Nicki Minaj و Jason Lee و Draymond Green من Golden State Warriors و Joe Budden و Guy Raz من How Ibuilt This Pusha T وآخرون يظهرون في البرامج الحية على الخدمة، لكن علامات المشاكل ظهرت في وقت مبكر، وخفضت أمازون نصف موظفيها الحاليين في العام الماضي، ليصل عددهم إلى حوالي 150 موظفًا.
ويعد إغلاق Amp هو الأحدث في سلسلة إغلاق الخدمات الصوتية المباشرة أو محورها بعد توقف المستخدمين بعد الوباء.
وفي الشهر الماضي، أعلن Clubhouse أنه يعيد اختراع نفسه باعتباره تطبيق مراسلة جماعية، و أغلقت Spotify أيضًا ميزة الصوت المباشر في وقت سابق من هذا العام.
ردًا على أسئلة The Verge ، قدمت المتحدثة باسم Amazon Music، ريبيكا سيلفرشتاين، البيان التالي: "لقد اتخذنا القرار الصعب بإغلاق Amp وعند إنشاء Amp جربنا شيئًا لم يتم القيام به من قبل وقمنا ببناء منتج يمنح المبدعين مكانًا يمكنهم من خلاله بناء روابط حقيقية مع بعضهم البعض ومشاركة حب مشترك للموسيقى.
وأضافت "لقد تعلمنا الكثير حول كيفية تفاعل مجتمعات الموسيقى الحية في هذه العملية، وهو ما نستخدمه أثناء بناء تجارب جديدة للمعجبين على نطاق واسع فى Amazon Music".
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