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إطلاق جوجل بكسل 8 وبرو.. تعرف على أكبر 3 ميزات لنظام هواتف أندرويد 14

10/5/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة جوج الهواتف الذكية بكسل 8 وبكسل 8 برو في حدث Made by Google، وأعلنت أن الهواتف الذكية الجديدة ستأتي بنظام أندرويد 14.



وقالت أيضًا إن أحدث نظام تشغيل بدأ في الظهور على أجهزة بكسل المدعومة، وفي وقت لاحق من هذا العام سيكون متاحًا على الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.



قال ديف بيرك، نائب رئيس قسم الهندسة في أندرويد: "بدءًا من اليوم، يتوفر أندرويد 14 وهو مليئ بالتحديثات التي تساعدك على تخصيص تجربة جهازك، وتمنحك مزيدًا من التحكم في صحتك وسلامتك وتحسين إمكانية الوصول".



سيأتي أندرويد 14 مزودًا بمنتقي التخصيص المحدث الذي سيسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين الخلفيات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن تعيين اختصارات مخصصة لشاشة القفل، مثل قارئ QR أو تطبيق Google Home للوصول السريع إلى عناصر التحكم التي يستخدمونها بشكل مباشر من شاشة قفل أندرويد.



علاوة على ذلك، هناك قوالب شاشة قفل جديدة للخطوط والأدوات والألوان والتنسيقات.



وقالت جوجل إن هذه الخيارات تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لضبط الشاشة بناءً على حالة المستخدمين. على سبيل المثال، إذا أصبح الطقس أسوأ فجأة، فستصبح أداة الطقس على شاشة القفل أكثر بروزًا.



يحصل جوجل بكسل 8 وبكسل 8 برو أيضًا على خلفيات AI إبداعية تستخدم نماذج نشر النص إلى الصورة للسماح للمستخدمين بإنشاء خلفيات. سيأتي أندرويد 14 أيضًا بمظهر أحادي اللون. ويدعم أندرويد 14 أيضًا صور HDR بتقنية Urtla HDR.



كذلك تم دمج Google Health Connect في إعدادات أندرويد 14 كوسيلة مركزية لتخزين البيانات في مكان واحد، كما سيتمكن المستخدمون أيضًا من معرفة كيفية استخدام التطبيقات لبياناتهم.




سيقوم أندرويد 14 أيضًا بإخطار المستخدمين عندما يقوم أحد التطبيقات بمشاركة بيانات الموقع مع جهات خارجية.



يتميز بالمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، فسيأتي أندرويد 14 مزودًا بمكبر محسّن أكثر سهولة مع الضغط للتكبير والتصغير بنسبة 100%.



سيمكن أندرويد 14 أيضًا المستخدمين ضعاف السمع من الاتصال بالوسائل المساعدة للسمع والتفاعل معها، مثل تدفق إعداد مخصص للمساعدات السمعية من إعدادات إمكانية الوصول، "وسيلة سهلة لتوجيه الصوت إلى مخرجات مختلفة والقدرة على الوصول بسرعة إلى عناصر التحكم في المعينات السمعية من اختصار."



سيسمح Android 14 أيضًا للمستخدمين بتشغيل "إشعارات الفلاش" من إعدادات إمكانية الوصول والإشعارات والحصول على ومضات ضوئية مرئية أثناء الإشعارات الواردة.



تتضمن الميزات الأخرى في أندرويد 14 الإطارات التلقائية في مكالمات الفيديو، والوصول بنقرة واحدة إلى عناصر التحكم في Google Home، وتحسينات الأداء وغيرها.















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