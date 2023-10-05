Friday, 06 October 2023 07:39 GMT

94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

10/5/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات إن نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 83% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت من مختلف الفئات هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 94%.

وحصلت فنادق البترا من فئة الخمس نجوم على أعلى نسبة بين فئاتها على مستوى المملكة، إذ بلغت 91%.

MENAFN05102023000072011014ID1107199171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث