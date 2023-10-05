94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها
حسين هلالات إن نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 83% خلال
عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت من
مختلف الفئات هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 94%.
وحصلت فنادق البترا من فئة الخمس نجوم على أعلى
نسبة بين فئاتها على مستوى المملكة، إذ بلغت 91%.
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