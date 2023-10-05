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ضمان الاستثمار: نمو التجارة العربية في السلع %32.6 العام الماضي

10/5/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6 بالمائة خلال العام الماضي 2022.
وبحسب معطيات إحصائية للمؤسسة، التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها، بلغت التجارة العربية في السلع والخدمات خلال العام الماضي 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44 بالمائة، والواردات 20 بالمئائة.
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح، في بيان أمس، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" للعام 2023: "إن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6 بالمائة لتصل إلى 2.9 تريليون دولار، جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 بالمائة لتبلغ 1.7 تريليون دولار".
وأشار الصبيح إلى نمو الواردات بمعدل 20 بالمائة لتبلغ 1.1 تريليون دولار، ليسجل الميزان التجاري السلعي العربي فائضا قدره 558 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأوضح في البيان الذي تلقته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت لنحو 5.7 بالمائة من الإجمالي العالمي، و13.2 بالمائة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي، فما تزال المواد الأولية بأنواعها تشكل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 بالمائة.
ومثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 بالمائة خلال العام الماضي.
وأشار الصبيح، إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال العام الماضي، حيث أسهمت 5 دول نفطية بنحو 81 بالمائة من مجمل الصادرات، بالمقابل استحوذت 5 دول على نحو 74 بالمائة من مجمل الواردات.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61 بالمئائة، من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 بالمائة من صادراتها السلعية.
وأوضح، أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 43.5 بالمائة، لتبلغ 508 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتمثل 17.8 بالمائة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 85.4 بالمائة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال العام الماضي، أشارت النشرة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسنا في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال العام نفسه.
وقال بيان المؤسسة: "تزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023، وتأثرا بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن تتراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5 بالمائة خلال العام الحالي، تأثرا بتوقعات تراجع أسعار النفط عالميا بمعدل 24.1 بالمائة على أن تعاود نموها مرة أخرى بمعدل 2.7 بالمائة العام المقبل، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي".
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة، أن استفادة الدول العربية بمجال التجارة الخارجية، تتوقف على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصا منتجات الوقود، والحد كذلك من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين، ومدى قدرتها على فتح أسواق جديدة خصوصا في ظل ما يمر به العالم في الوقت الراهن من تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة بجانب التغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية في دول المنطقة والعالم.
وشددت المؤسسة، على أنها ستواصل سياستها الرامية إلى تعزيز ودعم جهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة للتجارة العربية بهدف حمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم.
يشار، إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست العام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية. -(بترا)

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