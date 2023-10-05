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مؤشر البورصة يرتفع 0.74 %

10/5/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.74 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3.316 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.00 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.76 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، التأمين، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الطاقة والمنافع 1.63 %، 1.56 %، 1.49 %، 1.10 %، 0.76 %، 0.62 %، 0.26 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.04 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية 2.30 %، 2.26 %، 1.09 %، 0.43 %، 0.36 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 5.66 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 5.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 5.00 %، الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 4.88 %، والعربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 4.87 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الإسراء للتعليم والاستثمار بنسبة 5.13 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.35 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.00 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 3.92 %، وتطوير العقارات بنسبة 2.86 %.

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