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اتفاق أردني جزائري لتشجيع الاستثمارات بين البلدين

10/5/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






وافق الأردن رسميا على تفعيل اتفاق وقعته وزارة الاستثمار الأردنية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد أن تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية أخيرا.
غير أن الاتفاق ينتظر الآن موافقة الجانب الجزائري على تعفعيله ليصبح قابلا للتطبيق.
وصدر بالجريدة الرسمية أخيرا، الاتفاق الذي وقعه الطرفان، إذ سيتم بموجبه تطوير التعاون في العديد من المجالات في مقدمتها تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والمبادرات الجديدة التي يفترض أن تؤدى إلى رفع مشاركة الشركات في أسواق كلا البلدين.
ويتطلع الأردن والجزائر من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الجزائرية قبل أسابيع، إلى تطوير روابط التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
ويرتبط الأردن والجزائر بالعديد من الاتفاقيات، منها إقامة منطقة تجارة حرة وأخرى للتعاون التجاري واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي، فيما يختص بالضرائب على الدخل ورأس المال.
كما يشمل الاتفاق مرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين والراغبين بالاستثمار في البلد الآخر، وذلك بتقديم المعلومات الخاصة بالإجراءات العملية لإنجاز مشاريعهم إضافة إلى تبادل جميع المعلومات باستثناء تلك المصنفة "سري"، بشأن السياسات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار وكذلك تطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.
وبموجب الاتفاق ينظم الطرفان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين، بعثات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين بغرض بحث فرص الشراكة وتعقد هذه اللقاءات بالتناوب في كلا البلدين، ويحدد مكان انعقاد أول لقاء بالاتفاق بين الطرفين.
كما يساعد كل طرف في كلا البلدين الطرف الآخر في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار، فيما يقوم أيضا كل طرف بإشعار الطرف الآخر بانعقاد الملتقيات والمؤتمرات الدولية وكل الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار المنظمة في كلا البلدين حتى يمكنه من المشاركة فيها.
ويتضمن الاتفاق أيضا، أن يقوم كل طرف بدراسة إمكانية وضع برنامج لتبادل الخبرات والمهارات في الإطار المهني بينهما، وذلك من خلال الدورات التدريبية المنظمة لدى الطرفين ووفقا للشروط والقيود التي يتم وضعها في كل حالة بين الطرفين.
كما يتبادل الطرفان الخبرات في مجال الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وما يتم الاتفاق عليه بينهما، فيما يقوم الطرفان بإنشاء لجنة عمل مشتركة، مع تحديد إطار يمثل نقطة اتصال الطرفين للجنة المذكورة بإعداد ورقة عمل يتم تنفيذها في إطار خطة متفق عليها.
وتقوم اللجنة بموجب الاتفاق، بمراجعة البنود الواردة في هذا الاتفاق من فترة إلى أخرى وذلك للأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في البلدين، والتي قد تستلزم إضافة مواد جديدة أو تعديل الموجود وتجتمع هذه اللجنة سنويا في الجزائر و/او في المملكة الأردنية الهاشمية بصفة دورية.

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