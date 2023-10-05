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48 % من استهلاك الكهرباء لـالمباني السكنية

10/5/2023 11:22:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






ما يزال قطاع المباني السكنية (الخاصة والعامة التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية)، يستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة وبنسبة وصلت حتى العام الماضي إلى 48 %، بحسب أرقام نشرتها هيئة الطاقة والمعادن.
وتجاوزت كمية الطاقة المستهلكة في هذا القطاع 8 آلاف جيجا واط /ساعة العام الماضي مقارنة مع حوالي 7732 جيجا واط /ساعة العام الذي سبقه بزيادة نسبتها حوالي 3 % من إجمالي طاقة كهربائية مستهلكة في المملكة العام الماضي، بلغ نحو 17.690 ألف جيجا واط /ساعة من 17.380 ألف جيجا واط/ ساعة في العام 2021.
وجاء ثانيا من نسب الاستهلاك القطاع الصناعي، الذي استهلك في العامين 2022 و 2021 ما نسبته 21 % من إجمالي الطاقة المستهلكلة في المملكة.
أما باقي القطاعات التجارية والفنادق، والزراعية وضخ المياه، وإنارة الشوارع، فكانت نسبة استهلاكها 15 % ، 14 %، و2 % على التوالي في العامين الأخيرين بحسب الأرقام نفسها.
وتشير أرقام أخرى نشرتها هيئة الطاقة والمعادن، إلى أن إجمالي عدد المشتركين في التيار الكهربائي نما العام الماضي بنسبة 2 % ليبلغ نحو 2.48 مليون مشترك من نحو 2.42 مليون العام الذي سبقه منهم نحو 1.560 مليون يحصلون على دعم للتعرفة الكهربائية بموجب التعرفة المعمول بها في الهيئة منذ نيسان (أبريل) من العام 2022.
في الوقت ذاته، ارتفعت فيه الطاقة الكهربائية المولدة في مختلف محطات التوليد في المملكة، خلال العام الماضي بنسبة 7 % إلى 20500.7 جيجاواط /ساعة مقارنة مع 1922.4 جيجاواط /ساعة في العام 2021، تم توليد نحو 68 % منها باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة 27 %، والصخرالزيتي5 %، مقارنة مع 73 % غاز طبيعي و 26 % طاقة متجددة في العام 2021 من دون مساهمة من الصخر الزيتي في ذلك العام.
فيما يتجاوز حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو إجمالي الأحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.

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