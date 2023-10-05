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مدرب نيوكاسل يتحلى بـالتواضع بعد الفوز على سان جيرمان.. وإنريكي يسخر

10/5/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حث المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، لاعبيه على التحلي بـ"التواضع" رغم الفوز الكاسح للفريق على ضيفه باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي بنتيجة 4-1، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام 20 عاما، إلى 4 نقاط وبفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه باريس سان جيرمان، الذي ما يزال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وجاء ميلان الإيطالي، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويقبع بروسيا دورتموند الألماني، بطل المسابقة العام 1997، في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.
وقال هاو الذي تولى تدريب نيوكاسل قبل عامين وهو على حافة الهبوط من دوري الأضواء: "انطلاقا من اللحظة الصعبة إلى ما وصلنا إليه الآن، إنه درس كبير بالنسبة لنا ألا نستبق الأحداث، من البديهي أن يمنحنا هذا الأمر الثقة التي نحتاجها من أجل النجاح في هذه البطولة، أمام ميلان في المباراة الأولى، تواجد عنصر منا لم يصل تماما إلى المستويات التي توقعناها من أنفسنا".
وأوضح: "قلت إن هناك الكثير من المباريات الصعبة التي سنواجهها في هذه البطولة، إنها خطوة صغيرة للأمام، لكن الطريق ما يزال طويلا للغاية، المباراة التالية في هذه البطولة مهمة للغاية، لكننا سنؤجل ذلك الآن، حيث نركز على مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز".
بيولي: قدمنا مباراة كلاسيكية
واعترف المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي، أنه تفاجأ من الخسارة العريضة التي تلقاها باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد 4-1، مشددا على أن ذلك قد يكون في صالح ميلان بالنهاية.
وتعادل ميلان خارج أرضه أمام بروسيا دورتموند سلبا، ضمن لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث قال بيولي في تصريحات صحفية: "أردنا الفوز، لقد استحقينا ذلك في المباراة الأولى ضد نيوكاسل، وكنا نعرف الصعوبات التي سنواجهها".
وأضاف: "لقد قمنا ببعض التمريرات الخاطئة، ولم نكن دقيقين من الناحية الفنية، لكننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الثاني، وخلقنا فرصا للفوز، وحقيقة أننا لم نتمكن من الفوز هو أمر محبط، لكن علينا أن ننظر للمستقبل بثقة، لقد افتقرنا للدقة أمام المرمى، ولم نكن فاعلين بما يكفي في منطقة جزاء الخصم".
وأردف بيولي: "صحيح أيضا أن دورتموند سبب لنا بعض المشاكل، لقد كانت مباراة كلاسيكية بدوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي جدا، لقد قاتلنا معهم على كل كرة".
وعن فوز نيوكاسل الكبير 4-1 على باريس، وتعقد حسابات المجموعة، علق مدرب ميلان: "كنا نعلم أنها ستكون مجموعة معقدة، كانت النتيجة مفاجئة لكن ذلك قد يكون في صالحنا، ستكون هناك حاجة إلى تركيز أكثر، ونعلم أنه لا يمكننا ارتكاب أي خطأ من الآن فصاعدا، لأن التأهل صعب للغاية، كان واضحا من البداية أن هذه المجموعة هي الأصعب من حيث الجودة، والمستوى مرتفع للغاية طوال الوقت، ستكون مباراتنا ضد باريس مهمة".
وأضاف: "أعتقد أن رافائيل قدم مباراة جيدة جدا، الناس يتوقعون منه دائما أن يفعل شيئا استثنائيا، ويمكن أن يسمح له ببعض الأخطاء، لقد كان بمثابة شوكة في دفاع دورتموند، لكن عدم الفوز في هذه المباريات يجعلك تشعر بالندم، نحن بحاجة إلى العمل على هذه المواقف لنكون أكثر فاعلية، لأننا قدمنا أداء بالفعل وكنا بحاجة لخطوة إضافية للتسجيل".
مدرب بورتو: المنافسة عالية
أكد مدرب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أن فريقه تمكن من القضاء على العديد من نقاط قوة برشلونة، لافتا: "رغم هزيمته 1-0 أمام برشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا، لا تعكس حقيقة المباراة الرائعة التي قدمها فريقه ضمن الاستراتيجية المحددة وأمام فريق يتمتع بقدر كبير من الكفاءة الفردية"، لافتا إلى أن المباراة كانت جيدة للغاية بعد الحد من نقاط قوة برشلونة".
وأضاف: "لم نحصد أي نقاط، المنافسة العالية تتطلب نضجا عاليا، بشكل عام أنا فخور للغاية بالإصرار والطموح الذي أظهرناهما وبالعمل الذي قدمناه، لكن هذه البطولة كبيرة وعلينا أن نحافظ على تركيزنا في كل مباراة، لأنه إذا لم نفعل ذلك سندفع ثمن الأخطاء غاليا".
تشافي: واجهنا صعوبات كبيرة
وأبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سعادته بالفوز على بورتو، مشيرا: "واجهنا أشياء كثيرة وصعوبات خلال المباراة، وكان الشوط الأول جيدا، وفي الشوط الثاني لم نسيطر على اللعب وعانينا".
وأضاف: "هذه هي بطولة دوري الأبطال، التي تكلفنا الكثير، قدم اللاعبون كل ما لديهم، وعلينا أن نتحسن في المباريات المقبلة، لكننا اليوم حققنا 3 نقاط ذهبية".
وعن إصابة ليفاندوفكسي، كشف: "لقد تعرض لضربة قوية للغاية في كاحله، مما أجبره على الخروج، دعونا نرى موقفه من مباراة الأحد المقبل".
وحول لامين يامال، أجاب: "لقد شعر بانزعاج، حيث عانى من آلام في بطنه، وعانينا بتواجد 10 لاعبين ثم طرد جافي"، مشيرا إلى أن رونالد آراوخو عانى من انزعاج عضلي أيضا.
وأتم بالحديث عن حصوله على بطاقة صفراء: "أنا أتحدث دائما، فأنا أحتج وأغضب، ودائما أكون هكذا من الصعب التغيير".
السيتي يعادل الرقم القياسي
بدوره، واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بصورة مثالية، بعد التغلب على مضيفه لايبزيغ الألماني بنتيجة (3-1)، ليتصدر السيتي جدول ترتيب فرق المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، وليقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور التالي.
وبحسب أرقام شبكة "بي بي سي"، فقد عادل مانشستر سيتي أطول سلسلة متتالية للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية بشكل عام من دون هزيمة.
ووصلت سلسلة السيتي إلى 16 مباراة متتالية بلا خسارة، معادلا مسيرة ليدز يونايتد (1967- 1968) وتوتنهام هوتسبير (1967- 1972) وتشيلسي (2018- 2019) ووست هام بدءا من العام الماضي وحتى الآن.
كما نجح مانشستر سيتي في الفوز خارج أرضه أمام لايبزيج للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المحاولة الثالثة، فيما أنهى السيتي مسيرة من 5 تعادلات متتالية خارج ملعبه في دوري الأبطال، وهو أول انتصار يحققه خارج أرضه في المسابقة منذ التغلب على إشبيلية (4-0) في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
إنريكي يسخر من الصحفيين
سخر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أسئلة الصحفيين عقب الخسارة أمام نيوكاسل (1-4) في دوري أبطال أوروبا.
وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أنا المسؤول الأول والأخير عن هذه الخسارة، نيوكاسل يستحق الفوز بعد أداء رائع، لكن النتيجة قاسية ولا تعكس الفوارق بين الفريقين داخل أرض الملعب".
واستنكر المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان انتقاد فريقه وضعف رد فعله خلال المباراة، قائلا: "لقد بدأنا بحالة جيدة للغاية، لم تكن هناك مشكلة، لكن يبدو أنكم كنتم تتابعون مباراة أخرى، لم يعجبني أداء فريقي في آخر 30 مترا، لقد ارتكبنا الأخطاء ودفعنا ثمنا غاليا، لأنها مباراة في دوري الأبطال".
وأكد أنريكي، أنه لم يتحدث مع اللاعبين عقب اللقاء في غرفة خلع الملابس، موضحا: "لا أفضل الحديث بعد المباراة، لأن الأجواء تكون حماسية ومتوترة، أنتظر أن أكون هادئا، ولأمنح نفسي فرصة لتحليل أسباب ما حدث، لا داع للقلق، إنها المباراة الثانية، ونتواجد في المركز الثاني بالمجموعة، لكن بالتأكيد نحن بحاجة للتحسن وتقديم أداء أفضل"، مبديا حماسه لخوض مواجهة نيوكاسل مجددا
في باريس. -(وكالات)

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