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السادسة ثابتة.. المغرب تفوز باستضافة المونديال وطموحات سعودية بـ2034

10/5/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إقامة بطولة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال "استضافة مشتركة"، فيما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.
وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة، حيث أكد ملك المغرب محمد السادس خبر اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030.
وأضاف ملك المغرب في بيان صادر عن الديوان الملكي: أن "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة، وبهذه المناسبة، أعرب ملك المغرب عن تهنئته لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته تأكيد التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".
ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه بعد الإخفاق في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأميركية، والأخيرة في نسخة 2026 التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول): "إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول 3 مباريات في كأس العالم 2030، حيث أقيمت كأس العالم لأول مرة في العام 1930 بدولة أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب، وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول".
وذكر الفيفا في بيان: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد الذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في العام 2030، وتأهلت الدول الثلاث بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارها صاحبة الضيافة".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم، وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتيفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي".
ويتطلب القرار الذي اتخذه مجلس فيفا موافقة نهائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2030 في أوروغواي، التي سيخوض منتخبها اللقاء الافتتاحي للبطولة، وهو ما ينطبق أيضا على الأرجنتين وباراغواي، اللتان تستضيفان المباراة الأولى لمنتخبيهما في المونديال، ثم تستمر الفعاليات في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وتقرر مشاركة جميع الدول المضيفة الست في البطولة مباشرة، مع تأهل 42 منتخبا آخر للمونديال عبر بوابة التصفيات القارية، حيث صرح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: "العام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، 3 قارات – أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية – 6 دول – الأرجنتين والمغرب وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي – ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معا باللعبة الجميلة، والمئوية وكأس العالم فيفا".
وتحدث إنفانتينو عن انطلاق المونديال في قارة أميركا الجنوبية التي تستضيف 3 لقاءات، لافتا: "ستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب الذي بدأ فيه كل شيء، إنه ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".
وباشتراك المغرب في تنظيم كأس العالم 2030، سيقام المونديال في قارة أفريقيا للمرة الثانية، بعد نسخة العام 2010 في جنوب أفريقيا، بينما استضافت كل من الأرجنتين وإسبانيا نسختي العامين 1978 و1982 على الترتيب.
وتستعد البرتغال وباراغواي لاستضافة مباريات كأس العالم لأول مرة مثل المغرب، لكن الدول الثلاث سبق لها تنظيم العديد من البطولات القارية.
وكشف فيفا أيضا، أن ملفات تنظيم كأس العالم التالية (مونديال 2034) ستقتصر على قارتي آسيا وأوقيانوسيا فقط، بناء على قرار مجلس الاتحاد الدولي، وذلك بعدما تم إسناد استضافة مونديال 2026 لقارة أميركا الشمالية، حيث تقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نية بلاده الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2034، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن أستراليا، التي حققت نجاحا كبيرا في تنظيمها لكأس العالم للسيدات العام العام الحالي بالاشتراك مع نيوزيلندا، أبدت أيضا اهتماما باستضافة مونديال 2034.
ولم يكن العام المتقلب الذي مر به المغرب لينتهي بشكل أفضل مما كان بعد الإعلان عن نجاح الملف الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 أول من أمس، فخلال الشهر الماضي تعرض المغرب لزلزال مدمر في "إقليم الحوز" أودى بحياة الآلاف ليخيم الحزن على البلد، الذي كان يحتفل قبل أشهر عدة، بإنجاز فريد بعدما فاجأ المنتخب المغربي الجميع بالفوز على إسبانيا والبرتغال في طريقه إلى المركز الرابع في كأس العالم بقطر، وهي أفضل نتيجة لمنتخب أفريقي على الإطلاق.
والطريف، أن الدول الثلاث ستتحد الآن في تنظيم واحد من أغرب نسخ كأس العالم على الإطلاق، وللمرة الأولى ستنطلق البطولة في قارة وتنتهي في قارتين أخريين، حيث تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي أول 3 مباريات للاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم.
وبعد ذلك تنطلق المنافسات إلى "شبه جزيرة إيبيريا" بجانب المغرب، الذي نجح في تحقيق حلمه أخيرا بعد 5 محاولات سابقة، ففي أول محاولتين خسر الملف المغربي أمام الولايات المتحدة في العام 1994 ثم فرنسا بعد ذلك بـ4 أعوام، ولم تكن المرة الثالثة "ثابتة" لسوء الحظ حيث ودع المغرب المنافسات على تنظيم نسخة العام 2006 من الدور الأول، وجاء قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) في 23 أيلول (سبتمبر) 2002، باقتصار عروض التنظيم على أفريقيا عملا بمبدأ تناوب القارات على استضافة النهائيات ليفتح الباب أمام حلم مغربي، لكن في النهاية جاءت جنوب أفريقيا لتخطف التنظيم من المغرب بشكل مثير للجدل.
كما فقد المغرب فرصة أخرى لتنظيم نسخة العام 2026، التي ذهبت إلى أميركا وكندا والمكسيك، حيث رأت لجان الفيفا أن هذا البلد بحاجة لإنفاق 16 مليار دولار لبناء ملاعب وتطوير ملاعب أخرى وعلى البنية التحتية وهو ما يمثل نحو 16 % من إجمالي الناتج المحلي.
وفي النهاية لعبت تقديرات أرباح الملف المشترك وعوامل أخرى الدور الحاسم في فوز أميركا وكندا والمكسيك بالتنظيم، ويبدو أن المغرب رأى أن الاندماج مع إسبانيا والبرتغال سيزيد من أسهمه في استضافة البطولة إضافة إلى دعم السعودية، التي قالت: "إنها ستسحب طلب التنظيم لمساندة المغرب".
وربما لعبت سهولة التنقل بين المغرب وإسبانيا والبرتغال الجوي والبحري والبري دورا في استضافة البطولة، حيث قال محمد سهيل المحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "إن الاقتراب الجغرافي بينهم أسهم في قرار التنظيم المشترك، وفي الفترة الأخيرة، أصبح التنظيم المشترك معتادا، وهذا يدل على أن كرة القدم تجمعنا أكثر مما تفرقنا".
وفي آخر نسختين من كأس العالم ارتبطت أسماء الدول الثلاث معا، ففي نسخة العام 2018، أوقعت القرعة المغرب وإسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية، لكن المنتخبين الأوروبيين تأهلا إلى أدوار خروج المغلوب، وما حدث في قطر فاق كل التوقعات، حيث انتصر المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16، ثم 1-0 على البرتغال في دور الثمانية ليضمن أفضل نتيجة لمنتخب أفريقي.
وأضاف: "هناك منافسة كروية بين المنتخبات الثلاثة، وبدلا من الصراع على التأهل من دور المجموعات ستكون منافسة جماعية لإنجاح البطولة فمن التنافس إلى الحب والتعاون"، ومن المتوقع أن يعطي تنظيم كأس العالم دفعة للاقتصاد المغربي الذي يتعرض لضغوط متزايدة بسبب موجة الجفاف الشديدة التي ضربت البلاد وارتفاع معدلات التضخم وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي في شباط (فبراير) الماضي.
وأبدى الشارع الرياضي في المغرب سعادته باستضافة المونديال، مشيرا: "إنها لحظة فرح لا توصف، نأمل أن نكون في المستوى خاصة بعد كل ما قدمته قطر في العام 2022. الحمد لله أننا عشنا هذه اللحظة للفوز بتنظيم هذا الحدث، الذي من شأنه أن يمنح دفعة قوية للاقتصاد المغربي والبنية التحتية". -(وكالات)

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