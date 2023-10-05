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10 منتخبات تشارك في البطولة العربية للناشئين بكرة اليد

10/5/2023 11:22:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، عن مشاركة 10 منتخبات في البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وإلى جانب المنتخب الوطني، يشارك في البطولة منتخبات العراق والجزائر والكويت والمغرب وليبيا والسعودية، التي تشارك بمنتخبين (أ وب)، وكذلك تونس، التي تشارك بمنتخبين أيضا (أ وب).
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة المدربين محمد طه وصدام أبو رمان، وذلك من خلال البرنامج الفني الذي يشتمل على التدريبات، والمعسكرات الداخلية، إلى جانب مشاركة الفريق في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، حيث ينتظر أن يخوض يوم غد لقاء مع فريق السلط عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وكان المنتخب الوطني خاض في وقت سابق لقاءات مع فرق يرموك الشونة والقوقازي وكفرسوم، حيث حقق في هذه المباريات نتائج جيدة وطموحة، واعتبرت فرصة كبيرة للجهاز الفني للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين كافة.
من ناحية أخرى، يواصل المنتخب الوطني للشباب الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن ومساعده الوطني محمد طه، تحضيراته المكثقة، التي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل، حيث لعب الفريق في الفترة الماضية لقاءات مع فرق أندية الدرجة الأولى دون احتساب نتائجه، وخاض أيضا لقاءات مع فرق المربع الذهبي.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للشباب، باعتباره "مستقبل اللعبة" نظرا لمعدل أعمار اللاعبين، والذي يتناسب مع تطلعات الاتحاد في تشكيل المنتخب الوطني الأول الذي سيدخل في برنامج تحضيري طويل قبل دخوله في الاستحقاقات الرسمية، والتي ينتظر أن يعلن عنها الاتحاد حال تشكيل الفريق.

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