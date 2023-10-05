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صدام بين مدرب السلط وعوض.. فكر عليان حديث نجوم في كرة القدم

10/5/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
صدام بين مدرب السلط وعوض.. ومحاولات لمعالجة الموضوع
 شهد تدريب فريق السلط قبل أيام عدة، صداما بين المدير الفني لفريق كرة القدم السوري عماد خانكان، ولاعب الفريق عبدالله عوض، استدعى قيام المدرب بالطلب من الإداري منع اللاعب من حضور التدريبات.
القصة بدأت عندما كان التدريب يشهد تقسمية، حيث اشترك عوض مع زميل له، ليتعرض لإصابة من دون أن يحتسب الحكم "مدرب الفريق" أي خطأ، لتدريب لاعبيه على استمرار اللعب، ليقوم عوض بمغادرة الملعب من دون استئذان المدرب الذي أوقف اللاعب وسأله عن سبب خروجه من دون إذن، ليرد اللاعب بطريقة لم تعجب المدرب الذي طالب الإداري بمنعه من دخول التدريبات.
ويحاول البعض في نادي السلط، معالجة الموضوع بشكل ودي، لضمان عودة اللاعب للتدريبات. ويقول لاعبون في السلط: "إن المدير الفني خانكان، يعمل بعقلية احترافية، ولا يقبل بحدوث أي خطأ من اللاعبين، حيث يحاول دائما النصح والإرشاد حرصا على اللاعبين، ولكنه في الوقت نفسه، يملك شخصية قوية ساهمت في معاقبة أكثر من لاعب، ما انعكس إيجابا على هؤلاء المعاقبين لاحقا من خلال عودتهم للانضباط والتفكير بعقلية احترافية.
نجوم الكرة يشيديون بـ"عليان" ويطالبون باستنساخ فكره التسويقي
 تمنى عدد من نجوم كرة القدم من اللاعبين والإداريين، أن ينجح اتحاد الكرة في استنساخ شخصية رياضية مماثلة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان الذي يعمل بصمت وبعقلية احترافية، قادت المنتخب الوطني لمستويات عالمية. وخلال مداولات وحديث بعد فوز منتخب السلة على الصين تايبه وبلوغه نهائي دورة الألعاب الآسيوية، في انجاز تاريخي لمنتخب جماعي في تاريخ الالعاب الآسيوية، اعتبر المتحدثون أن إنجاز السلة يعود بالدرجة الأولى للعقلية الاحترافية التي يتمتع بها رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، الذي نجح بحنكته في تخطي الكثير من الصعوبات والعوائق والمطبات، كما أنه يعتبر المنقذ لكرة السلة بفضل فكره التسويقي الذي جلب الرعاة والشركات الداعمة، إلى جانب دعمه الشخصي لكرة السلة، وهو أمر مهم لا نجده حاليا في كرة القدم.
كما وصلت رسالة إلى "الغد" من شخصية قيادية في كرة القدم المحلية، اعتبرت هذه الشخصية أن عليان يحظى باحترام وتقدير الوسط الرياضي، ويملك قبولا كبيرا في الرياضة الأردنية، إلى جانب إنفاقه على كرة السلة، وقدرته على جذب الرعاة، وهذا ما تحتاجه كرة القدم الأردنية في هذا الوقت الصعب الذي تئن فيه جميع الأندية من الديون.
وتمنى متحاورون في جلسة رياضية (على هامش مباراة برشلونة وبورتو بدوري أبطال أسيا)، أن يسعى اتحاد كرة القدم، لجذب شخصيات في مجلس الإدارة بحنكة وقدرات عليان، حتى يتمكن الاتحاد من ايجاد الرعاة أو المساعدة في البحث عن شركات ومؤسسات داعمة.
أحد النجوم قال: "نحتاج في الأندية إلى شخصية تتمتع بفكر تسويقي واستثماري، نحتاج إلى شخصية تعمل وفق رؤية: "واحد زائد واحد يساوي إثنين"، فلا مجال للمجاملات والتصريحات، فالمجال للعمل والإنجاز فقط.. العمل ما نلمسه على أرض الواقع فقط.. كرة القدم الأردنية مشكلتها في ضعف التسويق والاستثمار.
لانا فراس تستعد للاحتراف في السعودية.. وهيا توقع للتقدم
 باتت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم لانا فراس، مرشحة بقوة للاحتراف في الدوري السعودي، بعد مفاوضات إيجابية شهدتها الأيام الماضية.
وعلى صعيد الدوري السعودي أيضا، انضمت لاعبة المنتخب الوطني هيا خليل إلى فريق التقدم السعودي، بعد أن كانت المؤشرات ترجح احترافها في جدة.
وينتظر أن يشهد الدوري السعودي للسيدات في الموسم المقبل، حضورا أردنيا لافتا على صعيد اللاعبات والمدربات والمدربين.
المدربة الأردنية فريج تحاضر في السعودية
 حاضرت المدربة الأردنية منار فريج التي تتولى حاليا تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، بمجموعة من معلمات التربية والتعليم في السعودية، بتكليف من الاتحاد السعودي، في إطار حرص الاتحاد السعودي على تطوير الكرة السنوية هناك.
وسبق لفريج صاحبة الـ"35 عاما"، أن حصلت على أعلى شهادات التدريب (البرو)، كما خاضت تجارب تدريبية عدة، في صفوف المنتخبات الوطنية وأندية نسوية محلية.
"الأولمبي" يلتقي الأهلي في السلط تحضيرا لمواجهة مصر
 يخوض المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم مساء اليوم، مباراة ودية مع فريق النادي الأهلي، على ملعب الأمير الحسين بالسلط، في إطار تحضيرات المنتخب لملاقاة نظيره المصري وديا يوم 12 من الشهر الحالي.
وبدأ المنتخب الوطني الأولمبي يوم أمس، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، استعدادا لمواجهة نظيره المصري في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.وضمت القائمة المستدعاة للتجمع كلا من: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان.
إلى ذلك ينتظر لاعبو المنتخب الأولمبي، قيام اتحاد الكرة بصرف مكافآت التأهل إلى النهائيات الآسيوية، حيث وعد الاتحاد بالعمل على سرعة الصرف، من دون حدوث ذلك حتى الآن، بانتظار الصرف خلال المعسكر التدريبي الذي بدأ أول من أمس استعدادا لمصر.
توقف الدوري فرصة لاستشفاء المصابين
 أكد مدربون في أندية المحترفين، أن توقف الدوري مرة أخرى، يمنحهم فرصة لاستعادة لاعبيهم المصابين الذين يحتاجون إلى وقت أطول للاستشفاء بعد الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الماضية.وبين مدربون، أن التوقف ربما يلحق الضرر بالأندية من جوانب عدة، لكنه في الوقت نفسه وعلى الصعيد الفني، يتيح للمدرب فرصة استعادة لاعبيه المصابين.
هل يعيد اتحاد الكرة هيكلة المدربين المستكشفين؟
 تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، يفكر جديا بإعادة هيكلة المدربين الذين تم اختيارهم أخيرا، لاستكشاف المواهب في جميع أنحاء المملكة. وتأتي هذه الخطوة المتوقعة، بسبب أن عددا من المعينين في هذا المكان، ليسوا متفرغين للعمل، ويرتبطون بعمل مع أنديتهم، وهو ما لا يريده اتحاد الكرة.
لاعبون سعيدون بجدولة الدوري بسبب الإجازة
 كشف نجوم في دوري المحترفين لكرة القدم، عن سعادتهم بقرار إعادة جدولة مباريات الدروي، كون هذا التأجيل دفع مدربيهم لمنحهم إجازة من التدريبات تصل إلى 4 أيام عند بعض الأندية.
وأشار اللاعبون، إلى أن هذه الإجازة من التدريبات، تمنحهم فرصة للتفرغ لشؤونهم الخاصة وعائلاتهم، وهو أمر نادرا ما يحظون به بسبب كثافة المنافسات والتدريبات اليومية التي تمنعهم من قضاء حوائجهم الخاصة.
وكانت أندية المحترفين، منحت اللاعبين إجازة من التدريبات، بعد قرار إعادة جدولة الدوري.
إلى ذلك، يسال لاعبو الأندية بشكل شبه يومي، عن موعد وصول الـ40 ألف دينار إلى صناديق أنديتهم، للانقضاض على الإدارات والمطالبة برواتبهم الشهرية المتأخرة كثيرا.
وكان اتحاد الكرة، وعد الأندية بتوفير 40 ألف دينار لكل ناد، من الراعي السابق للكرة الأردنية شركة المناصير.





اللاعب عبدالله عوض - (ارشيفية)

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