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اتحادا الكرة وغرب آسيا يدعمان الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

10/5/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، سمو الأمير علي بن الحسين دعم الاتحاد المطلق للمملكة العربية السعودية وملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وأشار سموه إلى أن تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم إلى السعودية.
وقال:“إن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستنادا على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للسعودية، ذلك أن نجاحها يعتبر نجاحا للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار”.
وأضاف الأمير علي:“يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياسا بما تملكه المملكة الشقيقة من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظرا لاسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوما في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد”.
وأكد الأمير علي أن اتحاد غرب آسيا سيسخر كافة أمكاناته لدعم الاتحاد السعودي والوقوف جنبا إلى جنب معه أثناء سباق ترشحه لاستضافة الحدث الكروي الأكبر عالميا، وعبر عن أمله أن يلقى هذا الملف تأييدا واسعا، ذلك أن السعودية قادرة وبكل ثقة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية.
كما اصدر اتحاد كرة القدم الأردني برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، بيانا أكد فيه دعمه الكامل لملف ترشح الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034.
وقال اتحاد الكرة:“ نؤمن أن ما تملكه السعودية من مقومات وقدرات استثنائية، في مختلف المجالات، يمنح ملف ترشحها، التفرد والامتياز، لاستضافة منافسات كأس العالم بأبهى صورة، وتقديم نسخة مثالية تجسد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نهضة وتقدم وازدهار، عززت مكانتها الراسخة بالإرث الحضاري والثقافي العظيم.. نفتخر ونعتز في الاتحاد الأردني، بالخطوات الواثقة والحكيمة للأشقاء في السعودية، لاستضافة المونديال، مجددين في الوقت ذاته، التزامنا الوثيق تجاه إنجاح هذه المساعي، وتقديم الدعم اللازم والمطلوب، لضمان إقامة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

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