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فضية مصاروة بالكراتيه ترفع رصيد الأردن إلى 4 ميداليات بـالأسياد

10/5/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أضاف لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن مصاروة الميدالية الرابعة للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، وذلك عندما نال الميدالية الفضية لوزن تحت 75 كغم، بعد سلسلة من الانتصارات التي استهلها في دور الـ16 على الفلبيني الوين باتكيان 7-3، وفي الدور ربع النهائي على الأندونيسي جوانسوا 6-4، وفي الدور نصف النهائي فاز على الياباني بالأفضلية بعد أن تعادلا 5-5، وفي النزال النهائي خسر أمام الكازاخستاني ازاكانوف 0-8.
وفي المسابقة ذاتها، خرجت اللاعبة نور ناصر من الدور الأول بعد أن خسرت أمام اللاعبة الفيتنامية في دونه 2-1.
وشارك لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عاصم الصلاج، في منافسات وزن 109 كغم، حيث احتل المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية بعد أن تمكن من رفع 328 كغم، وبعد أن تمكن من رفع 140 كغم في منافسات الخطف ونجح في رفع 188 في النتر.
وتستكمل اليوم منافسات وزن 109 كغم، حيث سيشارك اللاعبون الباقون في منافسات المجموعة الأولى ليتنافسوا بأرقامهم مع المجموعة الثانية لتحديد هوية أبطال الميداليات الثلاث.
وعلى صعيد مسابقة الجوجيتسو، شارك اللاعبان خليل الأرناؤوط وعبدالله جاويش ضمن منافسات وزن تحت 62 كغم إلى جانب اللاعب عبدالكريم الرشيد ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم.
وتمكن الأرناؤوط من تحقيق الفوز في 3 نزالات وخسر نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب السعودي محمد عبدالملك، بعد أن افتتح مشاركته في دور الـ32 بالفوز على اللاعب القطري علي الجلاهمة، ومن ثم فاز في دور الـ16 على اللاعب التركمانستاني رحمانوف شيبردي قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الإماراتي خليل الشحي.
وانتقل“الأرناؤوط” بعد ذلك، للعب على الميدالية البرونزية حيث فاز في النزال الأول على اللاعب الكوري الجنوبي، سيوك هيون، قبل أن يخسر النزال الثاني أمام اللاعب السعودي محمد عبدالملك.
وضمن منافسات الوزن ذاته، فاز اللاعب عبدالله جاويش في نزاله الأول على اللاعب القيرغيزستاني نور سلطان أرزيماتوف في دور الـ32 قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكازاخستاني نورتييف درخان، فيما فاز اللاعب عبدالكريم الرشيد في نزاله الأول أمام اللاعب الأوزبكي نابيف كاساجون قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون.
ويستكمل المنتخب الوطني، مشاركته في منافسات الجوجيتسو اليوم، حيث يخوض كل من: ياسمين العلمي (وزن تحت 52 كغم)، محمود جبر (وزن تحت 77 كغم)، منافسات وزنيهما.

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