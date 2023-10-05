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الرباعية.. فرصة النشامى الأخيرة لرسم هوية قبيل التصفيات المونديالية

10/5/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






لم يظهر المنتخب الوطني لكرة القدم بالصورة المطلوبة، في أول مباراتين للمدرب الجديد حسين عموتة، بعد أن خسر أمام النرويج وأذربيجان، ما ساهم بتراجع المنتخب على التصنيف الدولي.
وستشكل البطولة الدولية الرباعية التي ينظمها اتحاد الكرة خلال الفترة من (13- 17) من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، فرصة كبيرة للاعبين ولمدرب المنتخب في تصحيح المسار الذي ظهر عليه المنتخب مؤخرا، والذي أدى إلى تراجع مستواه بصورة ملحوظة، بعد فترات ماضية عاد بها المنتخب لجزء من ماضيه الجميل.
ويأمل الشارع الرياضي، في أن تكون البطولة الرباعية فرصة مثالية لظهور المنتخب بهوية واضحة وتشكيلة ثابتة قادرة على المنافسة في تصفيات المونديال المقبلة التي تبدأ الشهر المقبل.
وسيشارك في البطولة، منتخبات تحتل مراكز متقدمة على صعيد التصنيف الدولي وضمن المنتخبات العشرة الأوائل في قارة آسيا، وهي: إيران وقطر والعراق، علما بأن القرعة أوقعت“النشامى” بمواجهة إيران في المربع الذهبي من الدورة الودية.
وأعلن عموتة مؤخرا عن القائمة النهائية للبطولة باستدعاء 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة دخول أسماء جديدة على التشكيلة، سواء التي تحضر للمرة الأولى مثل، أحمد الجعيدي ودانيال عفانة، أو التي غابت بالفترات ماضية، مثل محمد أبو زريق“شرارة”، هادي الحوارني، أحمد العرسان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
وغاب عن القائمة وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة الهداف التاريخي للمنتخب الوطني حمزة الدردور، إلى جانب حارسي المرمى عبد الله الزعبي ومحمد العمواسي، والمدافع يزن العرب بعد حادثته الأخيرة مع فريقه سيلانجور الماليزي، ولاعبا الوحدات يوسف أبو الجزر ومحمود شوكت.
وتسببت كثرة التغييرات في التشكيلة، في ضياع هوية ثابتة للمنتخب، وهو أمر سلبي يضرب الأداء الفني، وبالتالي ضرورة استثمار البطولة الرباعية لبناء شكل واضح للمنتخب الوطني.
وبدأ المنتخب تحضيراته أول من أمس على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب بصفوف منقوصة، بانتظار اكتمال اللاعبين تباعا في الأيام المقبلة، علما بأن القائمة لاقت ردود فعل متباينة عند الشارع الرياضي، بعد استدعاء أسماء شهدت تراجعا في مستواها، وغياب أخرى برزت مع فرقها مؤخرا.
ويخشى جمهور المنتخب من تكرار حقبة المدرب البلجيكي للمنتخب الوطني، فيتال بوركلمانز، والذي كان يجري تعديلات كثيرة على قائمة المنتخب من تجمع لآخر، ما أدى إلى غياب الانسجام وتحقيق أسوأ النتائج والخروج من دور الستة عشر من نهائيات كأس آسيا 2019 وتصفيات كأس العالم 2022.
وساهم اتحاد الكرة في زيادة جاهزية المنتخب للبطولة من خلال تأجيل مباريات الجولة السابعة إلى وقت لاحق، من أجل إتاحة الفرصة للتحضير الأمثل لها، بعكس بقية المنتخبات التي تتحضر للبطولة بعدد أيام أقل، مع أفضلية خوض المباريات على ستاد عمان الدولي، وسط مؤازرة وحضور الجماهير الأردنية لدعم المنتخب.
وستكون مواجهة المنتخب الإيراني اختبارا حقيقيا للاعبي المنتخب في ظل صعوبة اسم المنافس وتاريخه المميز، حيث يشارك المنتخب الإيراني باستمرار في منافسات كأس العالم، وتمكن في مشاركته الأخيرة من الفوز على منتخب ويلز بهدفين نظيفين، فيما فاز ببطولة كأس آسيا في 3 مناسبات سابقة، ويحتل حاليا وصافة منتخبات آسيا بالتصنيف العالمي وبالمركز 21 دوليا.
ويبدأ المنتخب رحلته نحو حلم بلوغ نهائيات كأس العالم بنسختها الثالثة والعشرين من طاجيكستان في 16 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما يلتقي في 21 من الشهر ذاته، منتخب السعودية في عمان، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات.
إلى ذلك، حضر المدير الإداري للمنتخب الوطني محمد منكو، ورشة عمل الاتحاد الآسيوي للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني (يناير) 2024 إلى 10 شباط (فبراير) من العام نفسه.

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