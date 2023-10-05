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صقور الأردن ينشد التتويج بذهبية الألعاب الآسيوية أمام الفلبين اليوم

10/5/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يبحث المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، عن التتويج بالميدالية الذهبية التاريخية الأولى له في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك عندما يواجه نظيره المنتخب الفلبيني في المشهد النهائي للبطولة، والذي ينطلق عند الساعة 03:00 من مساء اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي في الصين.
ويسبق إقامة هذه المباراة، خوض مواجهة المركز الثالث“الميدالية البرونزية”، بين المنتخبين الصيني والصين تايبيه (تايوان) عند الساعة 11:00 صباحا في الصالة نفسها، على أن تكون قاعة“جامعة تشجيانغ” مسرحا لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان عند الساعة 07:00 صباحا في دور تحديد المركزين 7و8، فيما تتنافس السعودية وإيران عند الساعة 11:00 صباحا على المقعدين 5و6.
وتحمل المواجهة المقبلة بين“الصقور” والفلبين الرقم 20 على الصعيدين الودي والرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 25 أيلول (سبتمبر) من العام 2003، مرورا بآخر لقاء جمعهما أيضا يوم 30 أيلول (سبتمبر) من العام الحالي.
وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب الوطني 11 مرة مقابل 8 مرات للمنتخب الفلبيني، ما يشير إلى وجود أفضلية لـ”صقور الأردن”، في ميزان المواجهات المباشرة. علما بأن المنتخب الوطني يحتل المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة في آخر تصنيف عالمي للفيبا، فيما يحتل المنتخب الفلبيني المركز 38 عالميا و8 آسيويا برصيد 340.6 نقطة.
الأردن والفلبين.. معانقة الذهب
لم يكتب للمنتخب الوطني التتويج بأي ميدالية في مشاركاته الأربع السابقة بدورة الألعاب الآسيوية، بعدما اكتفى بإحراز المركز الرابع في نسختي العامين 1986 بكوريا الجنوبية و2006 بقطر والمركز السابع بنسخة العام 2010 في الصين والمركز التاسع بنسخة العام 2014 في كوريا الجنوبية، ما يعني أن طعم التتويج سيكون مختلفا العام الحالي، خاصة وأن ما تحقق حتى الآن يمثل إنجازا تاريخيا للأردن لم يسبق تحقيقه على مستوى أي رياضة محلية جماعية أخرى.
“صقور الأردن”، الذين تغلبوا قبل أيام قليلة على الفلبين في الجولة الثالثة من دور المجموعات وبفارق 25 نقطة (87-62)، يحظون اليوم بسقف مرتفع من التوقعات لتكرار الفوز والتتويج بالذهب، خاصة وأن الفريق حقق 5 انتصارات متتالية“علامة كاملة” مع توهج فريدي إبراهيم في قيادة ألعابه بإسناد من“مطرقة الثلاثيات” سامي بزيع، والمجنس الأميركي“متعدد الأدوار” رونديه جيفرسون، إلى جانب القوة الضاربة التي يشكلها المجنس جون بوهانون وأحمد الدويري في منطقة العمق.
ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، في أن تقدم“دكة البدلاء” الفاعلية المطلوبة بوجود اللاعبين، هاشم عباس ومالك كنعان وفادي قرمش وأحمد الحموري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وأشرف الهندي، على أن يتم الاستعانة بهم طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية.
بدوره، يدرك المدير الفني للمنتخب الفلبيني صعوبة المهمة بعيدا عن الخوض في اعتبارات“الثأر” عطفا على حساسية المباراة وأهميتها للمنتخبين لتعويض إخفاقهما الأخير بكأس العالم ومصالحة الشارع الرياضي، فضلا عن تصاعد مستوى الفريق الفلبيني والحضور الذهني للاعبيه في الأوقات الحاسمة، والتي أظهرها في آخر انتصارين حققهما على منتخبي إيران (84-83) والصين (77-76) بعد تأخره بفارق 20 نقطة، حيث سيكون المجنسين جاستن برونلي وأنجي كوامي تحت الأضواء مجددا، لتقديم الإضافة إلى جانب اللاعبين المحليين، جابيث اغيلار وكالفين اوفتانا وسكوتي تومسون وكيفن الس ومارسيو لاسيتر وسي جي بيريز وجون مار فاجاردو وكريستوفر روس وأرفين تولينتينو وكوامي أنغيلو.

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