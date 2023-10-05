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بيت العيلة مكان دافئ يتسع لهموم وأفراح الأبناء والأحفاد وترسيخ الذكريات

10/5/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






ملاذ آمن، ولحظات حنان لا تنضب أبدا.. المكان الوحيد الذي يدخله دون استئذان أو حسابات، يتجول في غرفه، يتعافى برائحة الريحان والياسمين في كل مكان، لا يمكن الشعور بالجوع ما دام هناك زيت وزيتون وكوب من الشاي يكفي طوال الليل.. وغيرها العديد من التفاصيل يعيشها حسام أحمد في "بيت العيلة" وسهرة يوم الخميس.
لا يفكر كثيرا عندما يشعر بالجوع أو الضجر، تأخذه قدماه دون تفكير إلى بيت أجداده، حيث الراحة والسكينة وذكريات الطفولة واللحظات العفوية والحكايات التي لا تنتهي.
يقول "مهما كنت مثقلا بالهموم والمشاكل يكفي أن أصل هناك وأشرب أول رشفة من الشاي".
تشاركه الرأي بيسان عادل، التي تصف تلك العلاقة الغريبة ببيت العائلة، التي تتسع لجميع أفراد العائلة، ورغم صغر مساحتها إلا أنها تغمر الجميع بالدفء فيشعرون براحة استثنائية لا يجدونها في أي مكان آخر.
وتقول بيسان "في كل مرة ينتهي بنا المطاف على طاولة المطبخ.. يجمعنا الزيت والزعتر ولبنة جدتي المغمورة بالزيت"، فيستمر العشاء لساعات يتخللها أحاديث وضحكات وركوة قهوة.. وكأنهم يأكلون ويتسامرون لأول مرة.
في حين أن غياب بيت العيلة بالنسبة للكثيرين لم يمر مرور الكرام بل ترك ندوبا في أنفسهم، وكأنهم أضاعوا جزءا منهم في مكان هكذا، إذ تصف وفاء إبراهيم حالها بعد وفاة والديها، واصفة الألم الكبير الذي تشعر به عندما تسير بقرب منزلهما، دون أن تتمكن من الدخول أو حتى رؤية "زريعة والدتها".
وتقول "ربما بعد خسارة الأهل لا قيمة لبيت العائلة.. لكن زوايا الغرف ورائحة المطبخ وحتى مطوى الفراش لها ذكريات عميقة في النفوس".
"لا يوجد له مبرر أو تفسير أو ارتباط وثيق يتعمق في داخلنا كلما تقدمنا في العمر وكأننا نصبح أكثر اشتياقا لطفولتنا وربما هذا ما يجعلنا متعلقين"، يقول أحمد التميمي.
ومن هنا، يقول خبير التراث نايف النوايسة "تمثل الأسرة الكبيرة في مجتمعنا الأردني نقطة الارتكاز الأولى في علاقة الجد بالأبناء والأحفاد"، عازيا ذلك للأثر الديني الذي ساعد على تثبيت هذه العلاقة من باب بر الوالدين وتوقير الكبار ورحمة الكبار للصغار.
توارث العادات والتقاليد وانتقالها من جيل إلى آخر فيما يتعلق بـ(الأسرة النواة) التي يمثلها الجد والجدة وأبناؤهما، هو ما يميز المجتمع الأردني في المدينة والريف والبادية، وكلما ضاقت الرقعة الجغرافية قويت لحمة التواصل مع الأسرة النواة، وفق النوايسة.
ويبين النوايسة "اللافت أنه لا يقف في طريق هذه العلاقة انشغالات الناس وتباعدهم في المساكن وطغيان وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها عليهم وقلة ذات اليد أحياناً، وهذا ما يؤكد المقولة الشعبية (ما أغلى من الولد إلا ولد الولد)، ويستوي في ذلك الأولاد الذكور والبنات".
ويحرص الجد والجدة، وفق النوايسة، على مثل هذه اللقاءات الدورية ويوفرون لها متطلباتها كتفة من الطعام وأسباب التسلية ويتحملون الصخب وعبث الأطفال، وتفسير ذلك بأنهما يعوضان بهذا الصنيع ما فقداه عند مغادرة الأولاد والبنات لعشهم الأول، وقد لا ينتظران مجيء الأولاد والبنات وإنما يبادران أحياناً بترتيب زيارة لهذا الابن أو هذه الابنة.
ويقول النوايسة "في هذه اللقاءات، ينثر الأولاد ما في جعبتهم من الأخبار التي تشكل شبكة معلوماتية للجدين يعولان عليها بعد أن تقاصرت قواهما عن متابعة الكثير مما يجري في المجتمع".
ويوضح أن من أهم مظاهر هذه العلاقة؛ جرأة الابنة على الدخول والخروج إلى البيت الكبير والطمع بالوالدين أكثر من الابن، وهذا يشكل عاملاً مهماً في تجسير العلاقات الوجدانية بين أفراد هذه الأسرة التي تباعدت بالزواج وكثرة الأولاد والانشغالات التي لا تعد ولا تحصى.
ويتم استغلال المناسبات المتعددة سواء كانت مناسبات دينية أو اجتماعية أو أعياد ميلاد للأولاد لتوثيق عرى العلاقات بين الأسرة النواة وأذرعها من الأولاد والبنات والأحفاد، وفق النوايسة.
ويتابع "إن طبيعة مجتمعنا الأردني والعربي بشكل عام موسومة بمثل هذه العلاقة التي ارتبطت بأكثر من سبب في جسم التواصل الأسري المتين، وهو جانب مهم جداً لتوارث العادات والتقاليد وانتقالها من جيل إلى آخر مثل (الحكايات الشعبية والأمثال الشعبية والممارسات اليومية الكثيرة)".
ومن جهته، يشير خبير العلاقات الأسرية مفيد سرحان، الى أن ما تتميز به مجتمعاتنا العربية القدر الكبير من التواصل والتكافل، والأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وهي النواة الصلبة. وقد حث الدين على صلة الرحم وبر الوالدين والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.
رغم التطورات الكبيرة التي حدثت في المجتمع، بحسب سرحان، التي أدت إلى إضعاف الكثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل، غير أن كثيرا من الأسر ما تزال تحافظ على علاقات جيدة فيما بينها، وتحرص على اللقاء الأسبوعي الذي غالبا ما يكون في بيت الوالدين وأحيانا منزل الأخ الكبير.
هذه اللقاءات ينتظرها الكبار بشوق ولهفة وربما تكون من أجمل الأيام والساعات لديهم. فهي تشعرهم بوفاء الأبناء والبنات، وفق سرحان، وتزيد من اللحمة والتقارب بين أفراد الأسرة الكبيرة، وهي تؤكد أهمية الأسرة "الممتدة" التي تضم الجدين والأبناء والبنات.
ومثل هذه اللقاءات لها فوائد كثيرة سواء على الأبناء أو الأحفاد، فهي تزيد من أواصر المحبة بين الجميع وإدامة التواصل وتسهم في تبادل الآراء والخبرات والحوار وحل أي خلافات أسرية يمكن أن تحدث. وهي أيضا تربي الأبناء على أهمية التواصل مع الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وتربطهم بأقرانهم من أبناء الأعمام والأخوال. وهذا يسهم في المحافظة على العلاقات الاجتماعية واستمراريتها، بحسب سرحان.
ويضيف، كما أن مثل هذه اللقاءات تشعر الكبار بالتقدير والحب والمودة، إضافة إلى أنها تزيد من الألفة بين أفراد العائلة الكبيرة وتعرّف الأحفاد بعضهم ببعض، مما يمكنهم من التواصل بالمستقبل، حيث تعاني بعض الأسر من ضعف هذه العلاقات. ومثل هذه اللقاءات (الجمعات) تسهم في الترفيه عن أفراد الأسرة الكبيرة بما ينفع ويفيد.
ويكمل، كما تسهم بالتخلص من بعض العادات التي يذهب إليها البعض بقتل الوقت والانعزال عن الآخرين والاكتفاء بالتواصل عن بعد باستخدام وسائل التواصل، خصوصا في ظل تأكيد علماء الاجتماع أهمية الاتصال المباشر الذي يزيد من روح التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة، ما يمكنهم من مساعدة بعضهم بعضا عند الحاجة سواء من النواحي المادية أو المعنوية.
ويلفت إلى أن هذا التواصل يسهم في معرفة ظروف الآخرين الاقتصادية والصحية، حيث يمكن تقديم المساعدة والاطمئنان على الآخرين. كما أن معاملة الأبناء لآبائهم وزيارتهم ورعايتهم تعلم الأحفاد أصول البر والتراحم والاحترام.
وهذه الزيارات تشعر الوالدين بأهميتهما ودورهما المستمر، وذلك بإشراكهما في أمور الحياة كلها واستشارتهما والاستفادة من خبراتهما الزاخرة، وتلمس حاجاتهما الضرورية وإدخال السعادة على قلوبهما، وفق سرحان.
ومن المهم على الأبناء أن يضعوا أنفسهم مكان والديهم وأن هذا الحال سيعود عليهم، فسيكبرون وسيكون لديهم أبناء، فحسن معاملة الأبناء لآبائهم ورعايتهم يعلم الأحفاد أصول البر والتراحم والاحترام، فينشؤون نشأة صحيحة تؤهلهم للعناية بآبائهم في المستقبل.
وجود كبار السن في الأسرة، وفق سرحان، يضفي الدفء والحميمية على العلاقات داخل الأسرة ويحقق الوئام والمحبة والتكافل بين أفراد الأسرة كافة.
وحتى تحقق هذه الزيارات السعادة للوالدين، يجب على الأبناء الإدراك أن اهتمامات الإنسان تختلف مع تقدم العمر وكذلك نفسيته وتعامله مع الآخرين، بحسب سرحان، فعلى سبيل المثال، يجب الحديث عن الماضي وفترة الشباب بكل تفاصيلها، كما يكرر ذكر الأحداث والقصص الماضية في الجلسات، واستماع الأبناء والأحفاد يشعر الكبير بالراحة والاهتمام والرضا، وهي وسيلة للتعبير عن الذات، فاستماع الأبناء لأحاديث الآباء والأجداد هو نوع من البر، وإن كان لا يكلف شيئا ماديا.
ويختم سرحان، قد يفضل الآباء والأمهات طعاما أكثر من غيره حتى لو كان بسيطا، لكنه ارتبط لديهم بذكريات معينة، وهنا يكمن دور الأبناء في الحرص على تأمينها للآباء، خصوصا في اللقاءات الجماعية.

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