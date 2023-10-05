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الصفدي: خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف يعمل عليه الأردن

10/5/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، والتي تزور المملكة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة الذي استضافته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال اليومين الماضيين.

وأكد الصفدي حرص المملكة على استضافة مثل هذه المؤتمرات، باعتبارها فرصة لتوسيع التعاون بين الأردن وشركائه، واستمرارها في دعم الجهود الدولية لنزع السلاح وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أن الوصول لمنطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يعمل الأردن من أجله.

من جانبها، ثمنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، الدور الذي تقوم به المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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