الصفدي: خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف يعمل عليه الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية
لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، والتي تزور المملكة للمشاركة في أعمال المؤتمر
الدولي حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة الذي استضافته القوات المسلحة
الأردنية - الجيش العربي بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال
اليومين الماضيين.
وأكد الصفدي حرص المملكة على استضافة مثل هذه
المؤتمرات، باعتبارها فرصة لتوسيع التعاون بين الأردن وشركائه، واستمرارها في دعم
الجهود الدولية لنزع السلاح وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشدداً
على أن الوصول لمنطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يعمل الأردن
من أجله.
من جانبها، ثمنت وكيلة الأمين العام للأمم
المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، الدور الذي تقوم به
المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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