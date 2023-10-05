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الخصاونة: لا يسمو لقب ولا تعلو وظيفة على وظيفة المعلم

10/5/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، المكانة العظيمة للمعلمين والمعلمات إذ "لا يسمو لقب ولا تعلو وظيفة على وظيفة المعلم"، مشيرا للمكانة الخاصة لهم في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
جاء ذلك في سياق رعايته لحفل التكريم السنوي للمعلمين، الذي أقامته وزارة التربية والتعليم؛ بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين أمس.
ووجه الخصاونة، بهذه المناسبة، تحية تقدير وإجلال واعتزاز إلى كل معلم ومعلمة في أرجاء وطننا الحبيب "تطال عنان عطائهم الوفير، وجهدهم الدؤوب، وتليق بقاماتهم ومقاماتهم الباسقة، التي ترقى مع كل حرف يعلموه لطلبتنا".
كما أشار إلى أن هذا اليوم، هو "يوم للأردن، وللأردنيين الذين آمنوا بالعلم، واتخذوه خيارهم الأهم والأثمن، وما هذا الاهتمام الكبير إلا شاهد على عمق إيمانهم بالعلم وبالمعلم، وارتباطهم الآني والمستقبلي به، باعتباره مشروعا وطنيا تنمويا يؤتي أكله كل حين" مؤكدا "نحن متحيزون بالفطرة إلى المعلم، لأن التحيز له هو انحياز للوطن".
ولفت إلى أن الحكومة تجهد بتطوير الخطط الرامية لتعزيز دورهم ومكانتهم، ومكافأة المتميزين منهم، بتطبيق نظام رتب المعلمين الذي يحقق العدالة والمساواة، ويكافئ المتميز والمثابر، كذلك تطوير برامج التأهيل والتمكين، التي تسهم بتعزيز قدراتهم، وتنعكس إيجابا على أدائهم، وعلى أداء أبنائنا وبناتنا الطلبة أيضا.
وأشار للدور المهم للمعلمين في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك، يعضده ولي العهد؛ عبر "توعية أبنائنا وبناتنا الطلبة، خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية؛ باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه".
كما لفت إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي من المعلمين والمعلمات، إحاطة الطلبة بسردية الدولة الأردنية فـ"هذه الدولة العتيدة التي تجاوز عمرها مئة عام، لديها قصة نجاح واضحة، وإنجازات عظيمة تقترب بحق من حدود الإعجاز، برغم محدودية الموارد وكثرة الخطوب، وهذه السردية يجب أن تروى بأعلى درجات الفخر والاعتزاز؛ لتعمق في أذهان أبنائنا وبناتنا وأجيالنا ووجدانهم حب الوطن وروح المسؤولية، ولتبتعد عن بعض محاولات جلد الذات التي يمارسها بعضنا على بعضنا وعلى أنفسنا".
وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة قال إن هذا اليوم، "مناسبة تستذكر فيها الأمم والشعوب دور المعلم وعطاءه، في مشهد تتجدد فيه الذكرى تكريما واحتراما له، على ما يبذله من جهد وعطاء.
وأشار محافظة إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ رؤية جلالة الملك في (مستقبل نستعيد فيه صدارتنا في التعليم)، "لذلك أولينا المعلم أهمية كبيرة بصفته قائد العملية التعليمية والتربوية، وعمادها الأساس"، ومن هنا جاءت سياسة الوزارة بتهيئة المعلمين وإعدادهم وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة، وتطوير أدائهم بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يحرصان على توفير كل الدعم للمعلم وإيلائه كل الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى أنه وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته أفردت المبادرات الملكية السامية للمعلم العديد من الجوائز والحوافز إيمانا بأن من حق كل من يعمل بإخلاص وجد أن يكافأ.
من جهته عرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين د. أسامة عبيدات، لإسهامات الأكاديمية بتدريب المعلمين ورفع قدراتهم ودعم جهود الوزارة والتنسيق والتكامل مع برامجها، لإعداد المعلمين وتطوير نظامنا التعليمي.
ولفت إلى أن الأكاديمية الأكاديمية أصبحت وجهة أولى للمهتمين بالاستفادة من برامجها من 13 دولة عربية وأجنبية، وأنها باتت نموذجا أردنيا للعالم.
بدورها أكدت عضو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج د. رويدا المعايطة سعي المركز لإعداد المناهج المستجيبة للمتطلبات العالمية، والتفكير النقدي والإبداعي وتوفير مواد تعليمية تراعي متطلبات التقدم والتعلم المعرفي.
وتحدثت المعلمة كوثر الحمايدة باسم المكرمين، وهنأت المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، وأكدت أهمية دورهم بتنشئة الأجيال وبناء الشخصية الوطنية.
وفي نهاية الحفل الذي حضره، وزراء ومسؤولين، كرم الخصاونة معلمين ومعلمات ومديري ومديرات مدارس، تقديرا لجهودهم في التربية والتعليم.-(بترا)

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