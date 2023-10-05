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اليونسكو تؤكد دور الأردن الاستثنائي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

10/5/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت المديرة العامة لـ"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" آودري ازولاي، دور الأردن الاستثنائي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، الذي تعززه الوصاية الهاشمية على مقدسات المدينة.
جاء ذلك في نطاق المعرض الذي اقامته المملكة تحت عنوان "تاريخ الأردن بين الماضي والحاضر" في مبنى "اليونسكو"، واشتمل على 220 صورة لآثار أردنية خلال قرن من عمر الدولة الأردنية، الى جانب عرض 20 نسخة لتماثيل عين غزال، مطابقة للأصل تروي قصة أول تجمع بشري على أرض أردنية، أنشئ قبل نحو 10 آلاف عام.
افتتح المعرض، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي خلال زيارته إلى فرنسا، للاحتفال بالرعاية الرسمية للأردن لمعرض "توب ريزا" السياحي العالمي.
القيسي أكد أهمية العلاقة التاريخية بين الأردن و"اليونسكو"، المبنية على الإيمان بالرسالة الإنسانية في حفظ التراث والثقافة والتعليم، ومحاربة العنصرية، والعمل من أجل القضايا الجوهرية للأردن، كالحفاظ على القدس، الى جانب ما قدمته المنظمة الدولية، من دعم لملفات الأردن التراثية، بوضع 6 مواقع أردنية، على لائحة التراث العالمي، هي: البترا وأم الرصاص ووادي رم والمغطس وقصير عمرة ومدينة السلط، بالإضافة إلى إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي.
وأعربت ازولاي عن سعادتها للعمل مع الأردن في القضايا التي تخدم الإنسانية، ودعمها المطلق للمواقف والملفات الأردنية الحالية لدى المنظمة.
الى ذلك، شاركت الأردن امس، في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لـ"اليونسكو"، ويمثل الأردن في الاجتماع، الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ودائرة الآثار العامة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدف الاجتماع إلى الترويج عالميا للمواقع السياحية والأثرية في الدول الست المشاركة والأردن، خاصة البترا، بتقنية رقمية تسهم باستقطاب السياح والزوار من العالم، علاوة على أن المشروع يتبنى مشاركة الشباب والشابات، وتوفير فرص عمل ودعم التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة.

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