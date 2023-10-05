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دعوات لـمرونة بالنظام البيئي لتوفير المياه

10/5/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






فيما أكد مختصون بقطاع المياه، ضرورة تجاوز تحديات زيادة الطلب على المياه؛ بتبني حلول لتوفير خدمات النظام البيئي للمياه العذبة في المدن، في وقت ما تزال فيه الأبحاث المتخصصة في هذا السياق، غير وافية، أشار تقرير دولي صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر" العلمية، وحصلت "الغد" على نسخة منه، إلى انخفاض حجم الأبحاث العلمية حول العلاقات المعقدة بين البنية التحتية المبنية والطبيعية؛ لتوفير خدمات النظام البيئي للمياه العذبة في العالم.
مختصون دعوا في تصريحات لـ"الغد"، لدعم الاقتصاد الدائري المعزز، لزيادة إنتاجية الموارد، للحد من الهدر وتجنب التلوث، وتشمل الحلول، إجراءات كحماية وادارة النظم البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية، ودمج نظم البنية التحتية والتحتية الخضراء- الزرقاء في المناطق الحضرية.
وفيما يؤدي التحضر السريع في العالم لزيادة الطلب على المياه العذبة، وخدمات النظام البيئي المرتبطة بها، دعا الخبير بالتعاون المائي مفلح العلاوين، إلى أهمية تبني حلول لتوفير تلك الخدمات لها.
وأكد العلاوين، ضرورة "حماية وحفظ المصادر المائية الطبيعية من التلوث والتدهور، عبر تطوير سياسات وإجراءات لحمايتها، مثل وجود ينابيع أو حماية خطوط توزيع المياه من العبث"، موصيا بأهمية تحسين البنية التحتية للمياه في المدن، بما في ذلك تطوير شبكات مائية فعالة، وتحسين نظام الصرف الصحي.
وحثّ أيضا على تطوير استراتيجيات إدارة مستدامة للمياه، تشمل رفع كفاءة استخدامها، وتوعية المجتمع بأهميتها، مشيرا إلى ضرورة تشجيع إعادة استخدام المياه المستصلحة، كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، أو في أغراض غسيل أخرى غير صالحة للاستخدام البشري.من جهته، دعا الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، لاتخاذ حلول مستمدة من الطبيعة، لمعالجة توافر المياه وجودتها، ويمكن تصنيفها في فئات عدة.
وأوصى الدحيات، بأن تتوزع الحلول على إدارة مجمعات المياه خارج المناطق الحضرية التي تعمل على تحسين إمدادات المياه لها، بما فيها الموارد السطحية والجوفية، مؤكدا أهمية تنظيم تدفق المجاري المائية، وإعادة تغذية المياه الجوفية الذي يساعد على تنظيم التغيرات في العرض، والحد من ندرة المياه خلال فترات الجفاف.
كما أشار إلى أهمية تحسين إدارة تدوير المياه في الدورات المائية الحضرية، كإعادة استخدام مياه الصرف التي تتيحها الحلول المستمدة من الطبيعة، لتحسين جودتها.
وخلص إلى نشر البنية التحتية المراعية للبيئة في حدود المدن، كإعادة التشجير والمساحات الخضراء، لافتا إلى دورها بإعادة المسارات المائية عند نقاط التلاقي وتفاعل الأرض والمياه، والتحكم بالحريات وإعادة تغذية المياه الجوفية.
وبين أن النظم البيئية الطبيعية، تؤثر في كمية المياه المتاحة من حيث المكان والزمان، إذ يحدد الغطاء النباتي وطبقة التربة، مصير مياه التساقط المطري، عبر التأثير على الرشح من سطح الأرض، ومن ثم إعادة تغذية المياه الجوفية، وحجز الجريان السطحي ورطوبة جذور النباتات في الزراعة، ومن ثم إعادة تدوير المياه مرة أخرى للغلاف الجوي عبر تدفقات البخار.
وبالتالي "تندرج إدارة هذه المسارات جميعا، تحت مفهوم الحلول المستمدة من الطبيعة بحفظ النظام البيئي أو إصلاحه"، بحسب الدحيات.
أما الخبير الدولي في المياه محمد ارشيد، فاقترح حلولا تتعلق بالبنية التحتية الطبيعية لتوفير خدمات النظام البيئي للمياه العذبة في المدن؛ منها الحفاظ على الأراضي الرطبة وتطويرها، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الخضراء.
وقال ارشيد، إن من أهم تلك المشاريع؛ إنشاء شبكات التصريف لمياه الأمطار موازية وداعمة للشبكات الرمادية، وإنشاء الحدائق المطرية، وأحواض لجمع مياه الأمطار، الى جانب حصاد المياه من الأسطح في آبار جمع، وزراعة الأشجار في الشوارع والجدران الخضراء، والحفاظ على الأراضي الزراعية في المناطق الحضرية، وعدم السماح بالبناء عليها لأهميتها بتصريف مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية، وتأسيس المتنزهات والحدائق والأسطح الخضراء.
وأكد أهمية استخدام أساليب التعبيد القابلة للنفاذ، وتنظيم جودة الهواء والمناخ ونوعية المياه وكمياتها، فضلا عن تنظيم تآكل التربة وتصريف مياه الأمطار والحد من آثار التغير المناخي وتغذية المياه الجوفية.
ولفت إلى نشر خطة مناخ عمان في العام 2019، لتحديد رؤية المدينة بحلول العام 2050، لتصبح مدينة بيئية استباقية، والعمل جار منذ العام 2017 بين أمانة عمان بالشراكة مع "التعاون الألماني"، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخضراء، ومشاريع عدة تنفذها وزارات المياه والزراعة والبيئة، وتتعلق بالأراضي الرطبة والصرف الصحي والحصاد المائي من الأسطح، اذ العمل جار على انشاء 7850 بئرا لجمع المياه في محافظات الجنوب.

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