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أين تتجه بوصلتنا لتحقيق الأمن الغذائي في ظل خفوت التحرك العملي نحوه؟

10/5/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






كغيرها من دول العالم، تسعى الأردن وبتوجيهات ملكية، لإرساء مفهوم الامن الغذائي، بعد أن بدأت تلوح في الافق، ازمة غذاء عالمية، جراء الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب، في العالم، والتغير المناخي الذي تسببت تبعاته بانخفاض المساحات الزراعية، الى جانب ما تسبب به من كوارث طبيعية.
ومع ارتفاع صوت دقات ناقوس خطر اضمحلال سلة الغذاء العالمي، في نطاق هذه العوامل، تبقى المناداة بايجاد حلول سريعة لوقف الانجرار الى حافة انعدام الأمن الغذائي، تتصاعد، بينما ما تزال التصورات بشأن اجتراح حلول تخفف من حدة ما نحن مقبلون عليه من أزمة غذاء، في الأردن باهتة، لغياب التطبيق الفعلي للاستراتيجيات المقترحة في هذا الجانب.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، قال إن "ملف الامن الغذائي في الأردن، ما يزال مرتهنا لتصريحات بعيدة عن التحقيق، ويحتاج لاجراءات واقعية، وخطة زمنية بأهداف واضحة وعملية".
وبين الزعبي، أنه و"منذ تشكيل مجلس الامن الغذائي قبل عام تقريبا، عقد اجتماعا واحدا فقط"، متسائلا حول تغييب جعل الأردن مركزا اقليميا للغذاء، ومشيرا في الوقت نفسه، إلى أن دولا في العالم، تنشئ مراكز خاصة لمراقبة وتنفيذ الأمن الغذائي، كما فعلت سلطنة عمان، عندما وقعت اتفاقية مع اوكرانيا، تسعى عبرها لتخزين وتوزيع القمح والحبوب الاوكرانية.
وحول مادة الأرز، لفت الزعبي إلى غياب أي برامج يمكنها تحقيق التحوط لحماية هذه المادة الغذائية الرئيسة على موائدنا، منبها الى بوادر أزمة تلوح في الأفق بشأنها، جراء انخفاض انتاجها، بينما توقع المغرب والولايات المتحدة اتفاقية لتخزينها وتوزيعها، فلماذا غاب الاردن عن مثل هذه الاتفاقيات، مع أنه يتوافر لدينا بنى تحتية بخاصة في محافظة العقبة، لتخزين الارز.
كما تساءل عن غياب التفاصيل حول المدى الذي وصل إليه العمل على مشروع اراضي منطقة السرحان، الذي اعلنت عنه وزارة الزراعة، لافتا الى غياب العمل فيه للآن، وكيف يجري استقطاب جهات من القطاع الخاص للاستثمار فيه، من دون توفير بنى تحتية له.
وأشار إلى أنه طلب من القطاع الخاص نفسه، تجهيز بنية تحتية للمشروع، في وقت لم يجر حفر بئر واحدة هناك، مشيرا أيضا، أين وصل بنك البذور الذي بدأ الحديث عنه منذ العام 2017، وكذلك أين ذهب مشروع تنفيذ لوحة تحكم للامن الغذائي، برغم الحاجة الملحة لها، مضيفا إن كل ما جري الحديث عنه في هذا النطاق خلال الفترة الماضية، مجرد تصريحات كلامية، لا أثر لها على الارض.
وقال الزعبي، ان اهم مرتكزات الامن الغذائي، تبلورت بإنشاء جسم او هيئة، تتولى اموره وتديرها، مبينا ان مجلس الامن الغذائي القائم، يجب ان يحركه خبراء لا وزراء فقط، وهؤلاء الخبراء موجودون في مؤسسات: المياه والطاقة والزراعة والمالية والحماية الاجتماعية والصحة والطقس والطوارئ.
كذلك لا بد للمجلس، من تأسيس مركز للتتبع، يتعلق بالأمن الغذائي وجمع المعلومات، وأيضا انجاز استراتيجية للامن الغذائي، لا الاتكاء على الاستراتيجية الزراعية كما هو الامر عليه حاليا، وأن استراتيجيته، كل ما يتعلق بالنهوض بالزراعة والمياه والحماية الاجتماعية والعمل والاعمال اللوجستية كالنقل والتجارة والمخزون والتصنيع الغذائي.
وتساءل الزعبي عن غياب ورود الأردن في التقرير السنوي للعام الحالي حول حالة الامن الغذائي العالمي، والذي تنفذه 5 منظمات دولية، ويصدر سنويا؟
الباحث في الفسيولوجيا البيئية للنبات بالمركز الوطني للبحوث الزراعية د.عبدالله الدحادحة، بين أن الحكومات، جهات أساسية في تأمين الجوانب المادية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي، لذا فأي محاولات لذلك، تتطلب الاخذ بالاعتبار دور الحكومة، وهناك اتجاهات لهذا التحقيق، إذ يمكن لأنظمة الزراعة والأمن الغذائي المستقرة، المساعدة بإنشاء حكومات مستقرة وشفافة، ما يسهم بتفعيل أنظمة الزراعة للوصول الى أمن غذائي متقدم.
وقال الدحادحة، توجد مسائل مهمة تتعلق بالأمن الغذائي، من الضروري معالجتها، مثل زيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني وأنماط الاستهلاك، والاستخدام غير المستدام وغير الفعال للموارد الطبيعية المحدودة، وتجزئة الاراضي الزراعية والحيازات، وعدم القدرة على الاستفادة من مزايا إدارة المزارع، والمناخ وتدهور التنوع الحيوي الزراعي والتصحر، وانخفاض الانتاجية الزراعية، وضعف الاستثمار وبيئته.
وأضاف، لا بد من وضع اهداف استراتيجية لتحقيق الامن الغذائي، كضمان توافر الغذاء وطنيا، للفرد والاسرة، وإطلاق برامج لتحسين الانتاج والانتاجية، ودخل المزارعين والمنتجين الزراعييين لتحقيق قيمة مضافة، والتصنيع وتوليد فرص العمل، وتنظيم وتطوير الانتاج وتنويعه، ونشر التقنيات الحديثة، وإدخال الزراعة الذكية، والاستزراع المائي، وحوكمة الامن الغذائي وبنيته المؤسسية، وتنفيذ أبحاث حول النظم الغذائية والابتكار.
كما أشار الى وجوب تحسين وتكامل أنظمة التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر، ومعالجة مخاطر الكوارث الطبيعية، وإعداد خطط طوارئ ومساعدات الاجتماعية، والتأمين والحوافز واعتماد أفضل الممارسات الزراعية، وتطوير استخدام الأراضي، وأنظمة تخزين المياه والحفاظ عليها، وتطوير إدارة الأراضي لتجنب تآكل التربة.
خبير التمويل الزراعي د. سليم نابلسي، بين ان اكثر المحاصيل اهمية لتحقيق الامن الغذائي هو القمح، ما يفرض وجود خطة وطنية لزيادة انتاجه، وتحقيق مخزون استراتيجي منه، وزيادة الأراضي المزروعة به، داعيا الشركات الكبرى، كمؤسسة الحق التابعة للقوات المسلحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للاستثمار بزراعته باصناف غزيرة الانتاج، ودعم مشروع اكثاره الذي تنفذه المؤسسة التعاونية وشرائه من المزارعين باسعار مدعومة، وتعزيز ذلك بأبحاث ودراسات حول تطوير زراعته.
وأضاف، وتأتي بعد القمح في الاهمية، البطاطا، مبينا ان نسبة الاكتفاء الذاتي منها لا تقل عن 98 % في الاردن، والوضع مطمئن من ناحيتها، اما باقي الاصناف، فمطلوب من الوزارة، دفع المزارعين لتغيير انماطهم الزراعية، او ما نسميه بالنمط الاسترشادي، بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة، عبر جمع المعلومات واعداد دليل ارشاد للمزارعين، يوجههم لحاجاتنا الزراعية الاستراتيجية.
وعلى مستوى الاعلاف والانتاج الحيواني، بين النابلسي ان إنتاجنا منها جيد، لكن يتطلب أيضا أن يكون لدينا برامج مدعومة لانتاج الشعير والبرسيم كمصادر علفية مهمة، وعلى الحكومة توفير الدعم والحماية لمنتجيها وتشجيعهم على زراعتها لتخفيف استيرادها.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، بين انه في ظل المتغيرات السياسية الحالية وتفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية، علينا إعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي، وأبرزها قوانين استعمالات الأراضي، وتغليظ العقوبات على المعتدين على الغابات، والتركيز علي الحصاد المائي، وتتبع المساقط المائية، واستخدام الطاقة البديلة لتخفيف فاتورة الطاقةـ والمكننة لتخفيف أجور العمالة، وتفعيل دور البحث العلمي في الجانب الغذائي والزراعي.

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