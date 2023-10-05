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المعشر: التغير المناخي مسألة وجودية تؤثر على مستقبل المنطقة

10/5/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أكد نائب رئيس قسم الدراسات بمؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي مروان المعشر، أن "التغير المناخي لم يعد قضية ترف، بل بات مسألة وجودية، تؤثر على مستقبل المنطقة والأردن، ولا بد من وضع سياسات ملائمة من الآن، حتى لا تتعرض الأجيال القادمة للمصائب".
وفي هذا النطاق، ما يزال ضعف إرادة الحكومات العربية السياسية في مواجهة تبعات التغير المناخي، يشكل هاجس قلق بين أوساط الخبراء والباحثين، ومؤسسات المجتمع المدني.
محليا، لا يختلف الحال كثيرا في رأي عديد من الخبراء، الذين أكدوا "ضرورة تعزيز نهج الحوكمة في العمل المناخي والذي يسهم بادماج مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بطريقة مختلفة في سياسات المناخ".
المعشر، أكد في تصريحات لـ"الغد"، أن "تناغم السياسات الحكومية وتنسيقها بشكل ينهي التضارب بين القرارات الصادرة فيما بينها، ضرورة ملحة". وشدد المعشر، في حديث له على هامش المؤتمر الإقليمي للمناخ الذي عقده برنامج الشرق الأوسط في "كارنيغي"، وبتمويل سويدي، على "وجود جهة فاعلة حكومية، تتولى مهام تنسيق الأنشطة والسياسات المتعلقة بالتغير المناخي".
ومن وجهة نظره، فإن "المنفعة الاقتصادية غالبا، تطغى على القرارات في الأردن، والدول الفقيرة، على تلك التي تحمي البيئة المحلية، على المدى الطويل". ولا بد، في رأيه من "أخذ صانعي القرار في الأردن والمنطقة العربية، موضوع التغير المناخي بجدية، لكونها مناطق معرضة أكثر مما مضى لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ما يجعل مدننا غير قابلة للحياة بحلول نهاية هذا القرن". و"ما حصل في ليبيا، يعد تنبيها ليس فقط بأهمية التعامل مع التغير المناخي، وإنما لضرورة وجود عمل حكومي حقيقي يجنب هذه الدولة، ودولا أخرى كارثة مناخية مستقبلا"، وفقه. وبين أن "الأردن قطع شوطا جيدا بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وصلت لنحو 27 %، لكن ذلك غير كاف، إذ يجب زيادته ليصل الى 50 %".
والى جانب ضرورة وجود تناغم بين السياسات الحكومية، أكد المعشر أن"هنالك حاجة لإحداث شراكة جدية وحقيقية بين الحكومة، وقطاعات المجتمع المدني والخاص كذلك".
واستند في رأيه، على أن "التغير المناخي لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، فهي لا تستطيع معالجة هذه الظاهرة من دون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني". ودعا لـ"زيادة الوعي المجتمعي بالتغير المناخي، إذ ستصدر (كارنيغي) سلسة بودكاست بالعربية لهذه الغاية، مع إحدى المحطات العربية الدولية".
وبشأن المؤتمر الإقليمي، بين المعشر أن "محاور النقاش ستتركز حول أثر التغير المناخي على سياسات الدول، والقطاعات الأكثر تأثرا بالظاهرة، وتشمل اللاجئين والمزارعين، والنساء في الأردن".

MENAFN05102023000072011014ID1107199151

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