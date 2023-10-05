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شبان يطالبون بتعزيز فاعليتهم في المؤتمرات المناخية

10/5/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






في وقت يحتاج فيه النشطاء الشباب في أزمة المناخ وتداعياتها على الأردن، لفرص تحقق لهم العمل في هذا المجال، وتعزيز فاعليتهم فيه، بخاصة في أوساط مجتمعاتهم المحلية، وجه بعضهم النقد، لمؤتمرات وورش العمل ذات المحتوى المتعلق بطبيعة اهتمامهم بالتغير المناخي.
ورأوا أن هذه الأنشطة والفعاليات، تفتقر لأي مخرجات، يمكنها أن تظهر كمبادرات ومشاريع، تسهم بالتعامل مع أزمة المناخ على نحو فاعل في المملكة.
وتخلو هذه الفعاليات، من التركيز على مبادرات الشباب المتعلقة بأزمة المناخ، وفق الناشطة في مجال حقوق الإنسان والعمل المناخي جومان الخطيب، التي أكدت لـ"الغد"، أن الفعاليات، لا تحقق أي فائدة عملية على أرض الواقع، ولا تتعدى أن تكون نشاطات تنفذ للحاق بركب عالمي، مهتم بأزمة المناخ.
وبينت أن محتواها "لا يتسم بأي قيمة مضافة لمن يشاركون فيها، وما تقدمه من محتوى ومعلومات، يمكن الوصول اليه عبر شبكة الإنترنت"، مطالبة بـ"الخروج من المرحلة النظرية الى العملية، ورفع قدرات الشباب بجذب تمويلات لتنفيذ مبادرات خلاقة في العمل المناخي، وتسويقها، وتطويرها مستقبلا".
ويفتقر محتوى وجلسات النقاش لهذه الفعاليات التي تحمل عناوين الشباب والتغير المناخي لأي مخرجات عملية، تنفذ على أرض الواقع، وفق الناشط الشبابي أمجد بني عيسى، الذي أكد، أن "وجود برنامج تدريبي للشباب يسبقها، مهم جدا لضمان زيادة وعي الشباب بالعمل المناخي، ودفعهم لتبني مبادرات خلاقة، تسهم بمواجهة تحديات أزمة المناخ على المملكة".
وأكد أن "مخرجات هذه الفعاليات، يجب أن تتركز على تنفيذ مشروعات تسهم بالتخفيف من أزمة التغير المناخي، والتكيف معها محليا، بالإضافة الى إسهامها بـ"خلق فرص عمل للشباب في العمل المناخي، وصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية في هذا المجال".
ولفت الى أن "المشاريع المختارة لا بد أن تعكس ما ورد في السياسات الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ووفق خطط وإستراتيجيات شاملة لكافة القطاعات".
وكانت، ورقة موقف صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وقد أشارت الى أن "أدوار الشباب في العمل المناخي، لا تؤخذ على محمل الجد من المؤسسات الحكومية، في وقت نحن بحاجة فيه لسن سياسات أقوى، وأكثر وضوحا لدعم الشباب بهذا الشأن".
ولا يذهب نائب رئيس جمعية الجيل الأخضر عبدالله دريعات بعيدا عما ذكره سابقوه، إذ قال إن "المؤتمرات الشبابية المناخية كافة، لم ينتج عنها أي مخرجات عملية تحقق الأهداف الوطنية في التعامل مع قضية المناخ".
وبرغم "ضرورة عقدها، لكنها يجب أن تتمحور حول نماذج شبابية ناجحة، تهدف لتبادل الخبرات، وتعلم الدروس المستفادة لدى الحديث عن مواجهة أزمة المناخ"، من وجهة نظره.
وبرأي دريعات فإن "الجهات التي تعني بالشباب، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عليها، التركيز في المرحلة المقبلة على خلق مبادرات في هذا الجانب، تحقق فائدة للمجتمعات المحلية".
وبين لـ"الغد" أن "إدماج الشباب محليا في العمل المناخي، أمر مهم جدا، وعبره يمكن تحديد المحتوى العملي والعلمي، والنقاشي لمؤتمرات وورش العمل التي ستعقد مستقبلا لهم".
وأشار الى أن "الأموال التي تخصص لعقد المؤتمرات والورش، يجب أن يخصص جزء منها لدعم المبادرات الشبابية في العمل المناخي، وتحقيق مخرجات عملية ميدانية على أرض الواقع"، مبينا أن "تنفيذ مثل هذه المبادرات يسهم بخلق فرص عمل خضراء للشباب، وستفرز نتائج يمكن مناقشتها في المؤتمرات.

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