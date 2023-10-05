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استرداد 35 % من أموال مكاتب الاستقدام

10/5/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، إن "النقابة تعمل على استرداد مبلغ 483 الف دينار من أعضاء الهيئة العامة".
وبين الفاعوري، أن مجلس النقابة، عمم على أصحاب المكاتب، وبدأ باستعادة جزء من المبلغ، مؤكدا أنهم متفهمون لقرار وزارة العمل بهذا الشأن، بعد أن أعلمناهم بأن هذه أموال عامة، في حين أن عددا قليلا منهم، ممن يعانون من ذائقة مالية، تأخروا بإعادة المبلغ.
وأكد أنه منذ الأحد الماضي وحتى اليوم، جمع 35 % من إجمالية، موضحا أن اللبس بشأن توزيعه، كان قبل تلقي كتاب الوزارة، لافتا الى أن "الخلل الرئيس كان جراء توضيح ديوان المحاسبة، من أن الأمر يتعلق بصلاحيات النقابة واختصاصها، ويخرج عن اختصاص الديوان".
وكان المجلس السابق للنقابة، وزع بقرار قبل أشهر 3 آلاف دينار على صاحب كل مكتب، من أموال النقابة التي جمعها من اعمال استثمارية، وذلك بعد اجتماع للهيئة غير عادي في مقر اتلنقابة في آب (اغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بمبالغ صندوق النقابة والاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، قررت فيه الهيئة العامة توزيع 3000 دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بعضهم.

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