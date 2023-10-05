الرئيس الروسي بوتين في خطاب له: من أنتم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي" الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم.
وجاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس: إن الشعوب التي تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعماري.
واعتبر أن من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني.
وتابع قائلا: إن الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية.
وأضاف: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم، وزملاؤنا في الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه القواعد.
وتساءل الرئيس الروسي موجها خطابه للغرب: من انتم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق ؟. وكالات
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