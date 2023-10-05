Friday, 06 October 2023 07:37 GMT

الرئيس الروسي بوتين في خطاب له: من أنتم؟

10/5/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي" الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم.

وجاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس: إن الشعوب التي تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعماري.


واعتبر أن من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني.

وتابع قائلا: إن الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية.

وأضاف: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم، وزملاؤنا في الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه القواعد.

وتساءل الرئيس الروسي موجها خطابه للغرب: من انتم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق ؟. وكالات


MENAFN05102023000072011014ID1107199148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث