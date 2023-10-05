Friday, 06 October 2023 07:37 GMT

ضربات تركية مكثفة في سورية والعراق.. والتحالف يدمر طائرة لها

10/5/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صعدت تركيا، امس، من الحملة الأمنية والعسكرية التي تستهدف حزب العمال الكردستاني والداعمين له، كما تقول، في داخل البلاد، وفي سورية والعراق، التي يزور وزير دفاعها أنقرة لبحث القصف التركي الذي ينتهك سيادة بلاده، وجاءت هذه التطورات بعد هجوم وقع في أنقرة قبل أيام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى الضربات الجوية التركية على شمال شرق سورية امس ارتفع إلى 8 أشخاص.
ضربات مكثفة في سورية
في شمال شرقي سورية قصفت الطائرات التركية المسيرة منذ صباح امس 6 مواقع في هذه المنطقة، مما أسفر عن سقوط إصابات بين قوات سورية الديمقراطية "قسد"، التي عمودها الفقري مقاتلون أكراد، فضلا عن إصابات بين المدنيين.
وأضاف أن 4 من هذه الغارات وقعت في مدينة الحسكة ومحيطها، حيث وقعت 2 منها في منطقة المشيرفة بغربي المدينة، ويعود الموقعان إلى "قسد".
وأشار إلى أنه جرى تسجيل إصابات بين قوات سورية الديمقراطية.
وقال إن إحدى الضربات التركية استهدفت مركبة كانت تسير بريف الحسكة، مما أسفر عن وقع 4 إصابات، قالت الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد" إنهم من العمال المدنيين، والرابعة استهدفت محيط مخيم يضم نازحين من رأس العين.
أما الخامسة فقد كانت في محيط بلدة عامودة، حيث جرى تسجيل إصابات، فيما وقعت السادسة في منطقة الجوادية شرقي القامشلي، وهناك إصابات لم يتسن معرفة عددها.
وذكر المرصد السوري أن التحالف الدولي أسقط مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.
لكن لم يصدر أي تأكيد من جانب تركيا أو التحالف بهذا الشأن حتى الآن.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنها دمرت 58 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني في غارات جديدة شمالي العراق.
وندد العراق بالضربات الجوية التركية المتكررة خلال الأيام الأخيرة.
وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن بغداد تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة لحل هذه المشكلة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مبان حكومية تركية في أنقرة دخلا البلاد عبر سورية.
وذكر فيدان أن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسورية يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية هي أهداف عسكرية مشروعة.
الى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الدفاع ثابت العباسي وصل إلى أنقرة، وقالت وسائل إعلام تركية إنه سيلتقي بنظيره التركي يشار جولر.
ووزير الدفاع العراقي يحمل ثلاثة ملفات في جعبته إلى أنقرة، وهي ملف الخروق التركية المتصاعدة للسيادة العراقية من خلال القصف والطائرات المسيرة، والتعاون الاستخباري بين بغداد وأنقرة، وملف التسليح.
لكن الموضوع الأهم هو وقف الانتهاكات وخفض حدة التوتر على الحدود مع تركيا ويخشى العراق أن يكون القصف التركي تمهيدا لعملية عسكرية مقبلة.
ويبدو أن بغداد منفتحة على الدخول في عالم المسيرات، وقد يكون هناك اتفاق بين البلدين على تزويد العراق بطائرات بيرقدار المسيرة.
والعراق يمتلك حاليا بعض مقاتلات "إف 16" التي يحارب فيها جيوب تنظيم داعش الإرهابي، لكن ذخيرة هذه المقاتلات وصيانتها مكلفة والطائرات المسيرة أقل كلفة.
وستطلب تركيا من بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني على أنه تنظيم إرهابي يعمل داخل أراضيها، وهذا يعني أن العراق سيكون ملزما بالمشاركة في العمليات العسكرية والأمنية ضد الحزب.
يأتي هذا على الرغم من أن المصادر التركية تقول إن معظم عناصر هذا التنظيم الناشطين في الشمال العراقي يحملون الجنسية التركية، لكن الحكومة العراقية لا تصنف هذا التنظيم إرهابيا، ويعمل بشكل حر ونشط داخل الأراضي العراقية.
وتصنيف التنظيم على هذا النحو، يضمن لأنقرة تعاونا عراقيا أكبر في محاربة الكردستاني، ويضمن لها أيضا محاربته بعمق يزيد على 30 كيلومترا، وهي المسافة المتفقة عليها بين أنقرة وبغداد وفقا لتفاهمات أمنية سابقة.
وبعض الغارات التركية وصلت إلى عمق 140 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، وفق إعلان وزارة الدفاع التركية، وهو ما أثار حفيظة العراق الذي أصدر بيانا يرفض تلك الغارات.
وتركيا تريد العمل بحرية في هذا العمق، ولدى أنقرة الكثير من أوراق الضغط على بغداد، من ضمنها التعاون العسكري مثل تزويدها بالطائرات المسيرة، وفق المراسل.
وذكرت وزارة الداخلية التركية أنه تم اعتقال "24 إرهابيا في أرضروم وإسطنبول وغازي عنتاب وشرناق ضمن نطاق الحملة الأمنية داخل تركيا".
وهذه أحدث موجة من الاعتقالات التي تشنها السلطات التركية ضد عناصر الحزب في الأيام الأخيرة.
جاءت العملية التركية الواسعة النطاق بعد الهجوم الذي وقع في أنقرة، الأحد الماضي، بعد سنوات من الهدوء.
وقالت تركيا إنه تم التعرف على هوية المهاجم الأول وهو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني.-(وكالات)

MENAFN05102023000072011014ID1107199147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث